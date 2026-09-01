Нефть РФ в августе подорожала на всех базисах, в Индии скидка сменилась премией

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Дисконты на российскую нефть Urals с отгрузкой в западных портах страны в августе упали к июлю на $0,8-1,5 за баррель, при поставке в Азию они сузились на $1,5-6,9 за баррель, в Индии скидка сменилась премией, свидетельствуют данные ценового агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс". Таким образом цена для расчета налогов в августе - $67, 11 за баррель.

Дисконт по сорту ESPO, продаваемого из восточного порта Козьмино, к сорту Dubai по итогам августа снизился на $2,1 - до $6 за баррель.

По данным Argus, скидка по котировке Urals FOB Primorsk к бенчмарку Североморский датированный (NSD) в августе составила $24,7 за баррель по сравнению с $26,21 за баррель за июль (-$1,5 за баррель).

Средняя котировка NSD в августе поднялась до $90,72 за баррель против $83,39 за баррель по итогам июля (+$7,3 за баррель).

Дисконт котировки Urals Med Aframax FOB Novorossiysk в августе сложился на уровне $26,04 за баррель против $27,07 за баррель по итогам июля (на $1,03 меньше), скидка по котировке Urals Med Suezmax FOB Novorossiysk снизилась на $0,8 за баррель, составив за август $25,09 за баррель.

Российская Urals, продаваемая с доставкой в индийские и китайские порты, также подорожала.

Дисконт по котировке Urals dap West Coast India упал в августе на $6,9 за баррель - до $1,5 за баррель. При этом если в начале месяца дисконт составлял $2,2 за баррель, то последние два дня торгов - 27 и 28 августа - дисконт сменился премией в $0,4 за баррель.

Urals с поставкой в китайские порты в августе подорожал на $1,55 за баррель к июлю - средний дисконт к ICE Brent составил $2,75 за баррель против дисконта в $4,3 за баррель в июле.

Таким образом, по расчетам "Интерфакса", цена для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в августе сложилась на уровне $67,11 за баррель. В июле она составила $59,02 за баррель, в июне - $63,52 за баррель, в мае - $86,52 за баррель, в апреле - $94,87 за баррель, в марте - $77 за баррель, в феврале - $44,59 за баррель, в январе - $40,95 за баррель. Цена отсечения в рамках бюджетного правила на 2026 год - $59 за баррель.