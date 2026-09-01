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РФ в августе снизила отгрузки зерна на экспорт в 3,5 раза, до 1,7 млн т

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - РФ в августе отгрузила на экспорт 1,7 млн тонн зерна, в том числе 1,3 млн тонн пшеницы, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, эти значения оказались ниже ожиданий. Ее прогноз составлял 1,9 млн тонн по зерну, в том числе 1,6 млн тонн по пшенице. "Это и так были минимальные значения за период с 2017 года", - отметила она.

Результат августа этого года оказался в 3,5 раза ниже по отгрузке зерновых и зернобобовых культур, чем в августе 2025 года (5,9 млн тонн), пшеницы - в 3,8 раза ниже (чуть более 5 млн тонн). Кроме того, экспорт ячменя упал в три раза, до 227,4 тыс. тонн с 691 тыс. тонн годом ранее, кукурузы - до 173,9 тыс. тонн с 204,8 тыс. тонн соответственно.

Как заявила Тюрина, наибольшее падение отмечено в третьей декаде месяца. Отгрузки зерна снизились в 8,8 раза - до 282,4 тыс. тонн, в том числе пшеницы - в 10 раз, до 217,5 тыс. тонн. Ячменя экспортировано 28,2 тыс. тонн (снижение в 7,5 раза), кукурузы - 36,6 тыс. тонн (на 10%).

Пшеница в августе этого года поставлялась в 16 стран, год назад география экспорта была представлена 43 странами. По объемам отгрузок лидирует Египет, но их объемы упали в 2,2 раза, до 450 тыс. тонн. В Бангладеш отправлено 160,6 тыс. тонн (в 1,7 раза меньше), в Саудовскую Аравию - 115 тыс. тонн (также в 1,7 раза меньше), в Нигерию - 52 тыс. тонн (в 4 раза меньше), в Израиль - 41,5 тыс. тонн (в 15,5 раза меньше).

Новыми экспортными направлениями августа стали Венесуэла - 84 тыс. тонн, Индонезия - 66 тыс. тонн и Иран - 26,5 тыс. тонн.

В то же время экспорт в Шри-Ланку вырос в 1,7 раза, до 77 тыс. тонн, в Йемен - на 8,5%, до 53,7 тыс. тонн.

В августе пшеницу отгружали 17 компаний, год назад их было 63.

Как сообщила Тюрина, самым крупным покупателем ячменя стал Иран (92,5 тыс. тонн), но отгрузки упали в 4,2 раза. В Саудовскую Аравию его отгружено, как и год назад, 88 тыс. тонн, в ОАЭ - 46,5 тыс. тонн, в августе прошлого года в эту страну российский ячмень не поставлялся.

Кукуруза отгружалась только в Иран, причем экспорт вырос на 4%, до 174 тыс. тонн.

В минувшем месяце зерновые и зернобобовые культуры отправлялись через 10 портов вместо 47 год назад. "Традиционно лидирует Новороссийск, но отгрузки упали в 2,3 раза, до 1 млн 084 тыс. тонн с 2 млн 494 тыс. тонн в августе 2025 года. При этом зафиксирован рост отгрузок через Туапсе в 3,7 раза - до 251 тыс. тонн с 68 тыс. тонн", - сказала Тюрина.

Отгрузки через Астрахань, преимущественно в Иран, снизились на 7% и составили 174 тыс. тонн, через Ростов-на-Дону - в 14 раз, до 50,5 тыс. тонн. Но в 2,3 раза вырос экспорт через Высоцк, до 113 тыс. тонн.

Полностью отсутствовали отгрузки через такие логистические пути, как рейдовая перевалка (1,1 млн тонн в августе 2025 года), порты Тамани (478 тыс. тонн), Азова (417 тыс. тонн), Ейска (89,5 тыс. тонн).

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что на фоне резкого падения экспорта зерна из России и с Украины зафиксирован значительный рост цен на пшеницу в Европе и США, импортеры вынуждены переключаться на закупки в этих странах. В Европе пшеница за месяц подорожала до $291 с $262 за тонну на 1 августа, американская - до $310 с $264 за тонну. При этом российская пшеница подешевела до $212-214 (FOB Новороссийск) с $227 за тонну соответственно.

"Разница в цене на российскую и европейскую пшеницу сейчас находится на максимальном уровне, но в нынешней ситуации такой дисконт не решит проблем с отгрузками, здесь играют роль логистические факторы", - сказала Тюрина, напомнив, что в августе 2025 года российская пшеница была дороже европейской на $6 за тонну.

Цены производителей пшеницы за месяц снизились на 20%, до 9 300 рублей за тонну. "В долларовом эквиваленте стоимость пшеницы у производителя по текущему курсу составила $177 за тонну, это на 30% меньше, чем на 1 августа", - сказала эксперт.

Тюрина также сообщила, что с начала сезона (с 1 июля 2026 года) пшеница в Европе подорожала на 23%, в США - на 30%. Российская подешевела на 8% (FOB), у производителя в долларовом эквиваленте - на 40%.

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