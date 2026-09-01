Объем торгов МосБиржи в августе вырос на 36% г/г, до 194,9 трлн рублей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2026 года увеличился по сравнению с августом 2025 года на 36%, до 194,9 трлн рублей со 143,4 трлн рублей, следует из сообщения площадки.

По сравнению с июлем 2026 года объем торгов снизился на 7%, с 210,5 трлн рублей.

Объем торгов в январе-августе 2026 года составил 1 квдрлн 465,3 трлн рублей, что на 37% больше, чем за аналогичный период 2025 года (1 квдрлн 66,9 трлн рублей).

Объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с июлем 2026 г. и августом 2025 г.:

Август 2026 Июль 2026 Август 2025 М/М Г/Г Кол-во раб. дней, всего 27 31 27 -12,9% 0,0% Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня 21 23 21 -8,7% 0,0% ФОНДОВЫЙ РЫНОК 5 673 7 102 5 978 -20,1% -5,1% Рынок акций, ДР и паев 2 741 3 464 3 002 -20,9% -8,7% Вторичные торги 2 741 3 464 3 002 -20,9% -8,7% - акции российских эмитентов 2 197 2 897 2 402 -24,2% -8,5% - паи, ETF и проч. долевые инструменты 544 567 601 -4,1% -9,4% Размещения/выкуп 0,0121 0,0703 0,0005 -82,9% 2317,6% Рынок облигаций 2 932 3 638 2 976 -19,4% -1,5% Вторичные торги 1 740 2 377 1 485 -26,8% 17,1% - ОФЗ/ОБР 804 1 484 724 -45,9% 11,0% - прочие облигации 936 892 761 4,9% 23,0% Размещения/Выкуп 1 192 1 261 1 490 -5,4% -20,0% - ОФЗ/ОБР 0 9 292 -100,0% -100,0% - прочие облигации - кроме однодневных 940 964 906 -2,6% 3,7% - прочие облигации - однодневные 253 288 293 -12,1% -13,6% ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 153 804 168 761 113 185 -8,9% 35,9% Операции РЕПО 147 742 164 114 109 906 -10,0% 34,4% - РЕПО без ЦК 19 491 22 633 4 146 -13,9% 370,1% - РЕПО с ЦК 65 285 74 860 54 648 -12,8% 19,5% - РЕПО с ЦК с КСУ 62 892 66 535 49 623 -5,5% 26,7% - РЕПО с СУО в НРД 75 86 1 487 -13,2% -95,0% Депозиты и кредиты 6 061 4 647 3 279 30,4% 84,8% СРОЧНЫЙ РЫНОК 17 071 17 473 9 755 -2,3% 75,0% Фьючерсы 16 790 17 229 9 544 -2,5% 75,9% Опционы 281 244 211 15,1% 33,1% ПРОЧИЕ РЫНКИ 18 326 17 152 14 509 6,8% 26,3% ВСЕГО 194 874 210 487 143 428 -7,4% 35,9%

Объем торгов на рынках Московской биржи в январе-августе 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-августом 2025 г.:

8 мес. 2026 8 мес. 2025 Г-Г Г/Г Кол-во раб. дней, всего 222 207 15 7,2% Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня 167 167 0 0,0% ФОНДОВЫЙ РЫНОК 52 069 53 010 -941 -1,8% Рынок акций, ДР и паев 21 565 27 750 -6 185 -22,3% Вторичные торги 21 557 27 735 -6 178 -22,3% - акции российских эмитентов 16 821 23 073 -6 251 -27,1% - паи, ETF и проч. долевые инструменты 4 736 4 663 73 1,6% Размещения/Выкуп 7 15 -7 -49,8% Рынок облигаций 30 504 25 261 5 244 20,8% Вторичные торги 17 286 11 751 5 535 47,1% - ОФЗ/ОБР 8 552 5 927 2 625 44,3% - прочие облигации 8 733 5 823 2 910 50,0% Размещения/Выкуп 13 219 13 510 -291 -2,2% - ОФЗ/ОБР 2 604 3 184 -580 -18,2% - прочие облигации - кроме однодневных 8 772 7 548 1 224 16,2% - прочие облигации - однодневные 1 843 2 778 -935 -33,7% ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 1 163 052 834 634 328 418 39,3% Операции РЕПО 1 125 257 775 821 349 436 45,0% - РЕПО без ЦК 149 928 29 600 120 328 406,5% - РЕПО с ЦК 524 837 353 508 171 330 48,5% - РЕПО с ЦК с КСУ 446 679 381 470 65 208 17,1% - РЕПО с СУО в НРД 3 813 11 243 -7 429 -66,1% Депозиты и кредиты 37 794 58 813 -21 019 -35,7% СРОЧНЫЙ РЫНОК 128 454 84 737 43 718 51,6% Фьючерсы 126 347 82 498 43 849 53,2% Опционы 2 107 2 239 -132 -5,9% ПРОЧИЕ РЫНКИ 121 734 94 538 27 196 28,8% ВСЕГО 1 465 309 1 066 919 398 390 37,3%



