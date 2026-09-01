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Объем торгов МосБиржи в августе вырос на 36% г/г, до 194,9 трлн рублей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2026 года увеличился по сравнению с августом 2025 года на 36%, до 194,9 трлн рублей со 143,4 трлн рублей, следует из сообщения площадки.

По сравнению с июлем 2026 года объем торгов снизился на 7%, с 210,5 трлн рублей.

Объем торгов в январе-августе 2026 года составил 1 квдрлн 465,3 трлн рублей, что на 37% больше, чем за аналогичный период 2025 года (1 квдрлн 66,9 трлн рублей).

Объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с июлем 2026 г. и августом 2025 г.:

Август 2026Июль 2026Август 2025М/МГ/Г
Кол-во раб. дней, всего273127-12,9%0,0%
Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня212321-8,7%0,0%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК5 6737 1025 978-20,1%-5,1%
Рынок акций, ДР и паев2 7413 4643 002-20,9%-8,7%
Вторичные торги2 7413 4643 002-20,9%-8,7%
- акции российских эмитентов2 1972 8972 402-24,2%-8,5%
- паи, ETF и проч. долевые инструменты544567601-4,1%-9,4%
Размещения/выкуп0,01210,07030,0005-82,9%2317,6%
Рынок облигаций2 9323 6382 976-19,4%-1,5%
Вторичные торги1 7402 3771 485-26,8%17,1%
- ОФЗ/ОБР8041 484724-45,9%11,0%
- прочие облигации9368927614,9%23,0%
Размещения/Выкуп1 1921 2611 490-5,4%-20,0%
- ОФЗ/ОБР09292-100,0%-100,0%
- прочие облигации - кроме однодневных940964906-2,6%3,7%
- прочие облигации - однодневные253288293-12,1%-13,6%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК153 804168 761113 185-8,9%35,9%
Операции РЕПО147 742164 114109 906-10,0%34,4%
- РЕПО без ЦК19 49122 6334 146-13,9%370,1%
- РЕПО с ЦК65 28574 86054 648-12,8%19,5%
- РЕПО с ЦК с КСУ62 89266 53549 623-5,5%26,7%
- РЕПО с СУО в НРД75861 487-13,2%-95,0%
Депозиты и кредиты6 0614 6473 27930,4%84,8%
СРОЧНЫЙ РЫНОК17 07117 4739 755-2,3%75,0%
Фьючерсы16 79017 2299 544-2,5%75,9%
Опционы28124421115,1%33,1%
ПРОЧИЕ РЫНКИ18 32617 15214 5096,8%26,3%
ВСЕГО194 874210 487143 428-7,4%35,9%

Объем торгов на рынках Московской биржи в январе-августе 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-августом 2025 г.:

8 мес. 20268 мес. 2025Г-ГГ/Г
Кол-во раб. дней, всего222207157,2%
Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня16716700,0%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК52 06953 010-941-1,8%
Рынок акций, ДР и паев21 56527 750-6 185-22,3%
Вторичные торги21 55727 735-6 178-22,3%
- акции российских эмитентов16 82123 073-6 251-27,1%
- паи, ETF и проч. долевые инструменты4 7364 663731,6%
Размещения/Выкуп715-7-49,8%
Рынок облигаций30 50425 2615 24420,8%
Вторичные торги17 28611 7515 53547,1%
- ОФЗ/ОБР8 5525 9272 62544,3%
- прочие облигации8 7335 8232 91050,0%
Размещения/Выкуп13 21913 510-291-2,2%
- ОФЗ/ОБР2 6043 184-580-18,2%
- прочие облигации - кроме однодневных8 7727 5481 22416,2%
- прочие облигации - однодневные1 8432 778-935-33,7%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК1 163 052834 634328 41839,3%
Операции РЕПО1 125 257775 821349 43645,0%
- РЕПО без ЦК149 92829 600120 328406,5%
- РЕПО с ЦК524 837353 508171 33048,5%
- РЕПО с ЦК с КСУ446 679381 47065 20817,1%
- РЕПО с СУО в НРД3 81311 243-7 429-66,1%
Депозиты и кредиты37 79458 813-21 019-35,7%
СРОЧНЫЙ РЫНОК128 45484 73743 71851,6%
Фьючерсы126 34782 49843 84953,2%
Опционы2 1072 239-132-5,9%
ПРОЧИЕ РЫНКИ121 73494 53827 19628,8%
ВСЕГО1 465 3091 066 919398 39037,3%


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