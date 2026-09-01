Объем торгов МосБиржи в августе вырос на 36% г/г, до 194,9 трлн рублей
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2026 года увеличился по сравнению с августом 2025 года на 36%, до 194,9 трлн рублей со 143,4 трлн рублей, следует из сообщения площадки.
По сравнению с июлем 2026 года объем торгов снизился на 7%, с 210,5 трлн рублей.
Объем торгов в январе-августе 2026 года составил 1 квдрлн 465,3 трлн рублей, что на 37% больше, чем за аналогичный период 2025 года (1 квдрлн 66,9 трлн рублей).
Объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с июлем 2026 г. и августом 2025 г.:
|Август 2026
|Июль 2026
|Август 2025
|М/М
|Г/Г
|Кол-во раб. дней, всего
|27
|31
|27
|-12,9%
|0,0%
|Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня
|21
|23
|21
|-8,7%
|0,0%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|5 673
|7 102
|5 978
|-20,1%
|-5,1%
|Рынок акций, ДР и паев
|2 741
|3 464
|3 002
|-20,9%
|-8,7%
|Вторичные торги
|2 741
|3 464
|3 002
|-20,9%
|-8,7%
|- акции российских эмитентов
|2 197
|2 897
|2 402
|-24,2%
|-8,5%
|- паи, ETF и проч. долевые инструменты
|544
|567
|601
|-4,1%
|-9,4%
|Размещения/выкуп
|0,0121
|0,0703
|0,0005
|-82,9%
|2317,6%
|Рынок облигаций
|2 932
|3 638
|2 976
|-19,4%
|-1,5%
|Вторичные торги
|1 740
|2 377
|1 485
|-26,8%
|17,1%
|- ОФЗ/ОБР
|804
|1 484
|724
|-45,9%
|11,0%
|- прочие облигации
|936
|892
|761
|4,9%
|23,0%
|Размещения/Выкуп
|1 192
|1 261
|1 490
|-5,4%
|-20,0%
|- ОФЗ/ОБР
|0
|9
|292
|-100,0%
|-100,0%
|- прочие облигации - кроме однодневных
|940
|964
|906
|-2,6%
|3,7%
|- прочие облигации - однодневные
|253
|288
|293
|-12,1%
|-13,6%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|153 804
|168 761
|113 185
|-8,9%
|35,9%
|Операции РЕПО
|147 742
|164 114
|109 906
|-10,0%
|34,4%
|- РЕПО без ЦК
|19 491
|22 633
|4 146
|-13,9%
|370,1%
|- РЕПО с ЦК
|65 285
|74 860
|54 648
|-12,8%
|19,5%
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|62 892
|66 535
|49 623
|-5,5%
|26,7%
|- РЕПО с СУО в НРД
|75
|86
|1 487
|-13,2%
|-95,0%
|Депозиты и кредиты
|6 061
|4 647
|3 279
|30,4%
|84,8%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|17 071
|17 473
|9 755
|-2,3%
|75,0%
|Фьючерсы
|16 790
|17 229
|9 544
|-2,5%
|75,9%
|Опционы
|281
|244
|211
|15,1%
|33,1%
|ПРОЧИЕ РЫНКИ
|18 326
|17 152
|14 509
|6,8%
|26,3%
|ВСЕГО
|194 874
|210 487
|143 428
|-7,4%
|35,9%
Объем торгов на рынках Московской биржи в январе-августе 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-августом 2025 г.:
|8 мес. 2026
|8 мес. 2025
|Г-Г
|Г/Г
|Кол-во раб. дней, всего
|222
|207
|15
|7,2%
|Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня
|167
|167
|0
|0,0%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|52 069
|53 010
|-941
|-1,8%
|Рынок акций, ДР и паев
|21 565
|27 750
|-6 185
|-22,3%
|Вторичные торги
|21 557
|27 735
|-6 178
|-22,3%
|- акции российских эмитентов
|16 821
|23 073
|-6 251
|-27,1%
|- паи, ETF и проч. долевые инструменты
|4 736
|4 663
|73
|1,6%
|Размещения/Выкуп
|7
|15
|-7
|-49,8%
|Рынок облигаций
|30 504
|25 261
|5 244
|20,8%
|Вторичные торги
|17 286
|11 751
|5 535
|47,1%
|- ОФЗ/ОБР
|8 552
|5 927
|2 625
|44,3%
|- прочие облигации
|8 733
|5 823
|2 910
|50,0%
|Размещения/Выкуп
|13 219
|13 510
|-291
|-2,2%
|- ОФЗ/ОБР
|2 604
|3 184
|-580
|-18,2%
|- прочие облигации - кроме однодневных
|8 772
|7 548
|1 224
|16,2%
|- прочие облигации - однодневные
|1 843
|2 778
|-935
|-33,7%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|1 163 052
|834 634
|328 418
|39,3%
|Операции РЕПО
|1 125 257
|775 821
|349 436
|45,0%
|- РЕПО без ЦК
|149 928
|29 600
|120 328
|406,5%
|- РЕПО с ЦК
|524 837
|353 508
|171 330
|48,5%
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|446 679
|381 470
|65 208
|17,1%
|- РЕПО с СУО в НРД
|3 813
|11 243
|-7 429
|-66,1%
|Депозиты и кредиты
|37 794
|58 813
|-21 019
|-35,7%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|128 454
|84 737
|43 718
|51,6%
|Фьючерсы
|126 347
|82 498
|43 849
|53,2%
|Опционы
|2 107
|2 239
|-132
|-5,9%
|ПРОЧИЕ РЫНКИ
|121 734
|94 538
|27 196
|28,8%
|ВСЕГО
|1 465 309
|1 066 919
|398 390
|37,3%