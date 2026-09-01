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Brent прибавила свыше 3,7% и торгуется около $93,9 за баррель

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко усилили подъем после сообщений СМИ, что американские ВВС проводят операцию по нанесению ударов по иранским позициям в районе Ормузского пролива.

"ВВС США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива", - написал журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

Телеканал Press TV сообщает о звуках взрывов на юге Ирана. Согласно его информации, взрывы прогремели, в частности, на острове Кешм.

Тем временем телеканал "Аль-Джазира" передает, что звуки детонации слышны в иранском порту Бендер-Аббас.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:42 по московскому времени торгуются по $93,86 за баррель, на $3,38 (3,74%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $3,7 (4,33%), до $89,47 за баррель.

нефть Иран Ормузский пролив
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