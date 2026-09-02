Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $95,5 за баррель

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать в среду на фоне новых ударов США по Ирану и ответных атак со стороны Тегерана.

Цены находятся на максимумах за пять недель в связи с ослаблением надежд на быстрое завершение ближневосточного конфликта и усилением опасений сокращения поставок сырья из региона.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $95,52 за баррель, что на $0,87 (0,92%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $4,16 (4,6%), до $94,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,44 (0,49%), до $90,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $4,46 (5,2%), до $90,22 за баррель.

Американские военные атаковали два иранских танкера в рамках серии ударов, которые были нанесены во вторник, передает Axios со ссылкой на осведомленный источник. Кроме того, военными США было атаковано около 100 целей в Иране. Среди них - объекты противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР), радиолокационные системы, морские сооружения, средства минирования и объекты связи.

КСИР заявил, что атаки США еще больше ограничат движение судов через Ормузский пролив, а также нанес массированный ракетный удар по авиабазе Принц Хасан в Иордании, где размещены американские беспилотники дальнего действия.

"События последних дней вновь привлекли внимание к рискам для поставок нефти с Ближнего Востока, - говорится в обзоре аналитиков ING. - Несмотря на противостояние между США и Ираном, нефть продолжала поставляться через Ормузский пролив, однако усиление напряжённости явно ставит судоходство под угрозу".

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный отчет министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю. Оценки Американского института нефти (API) показали снижение резервов нефти в Штатах на 2,6 млн баррелей.