Поиск

Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $95,5 за баррель

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать в среду на фоне новых ударов США по Ирану и ответных атак со стороны Тегерана.

Цены находятся на максимумах за пять недель в связи с ослаблением надежд на быстрое завершение ближневосточного конфликта и усилением опасений сокращения поставок сырья из региона.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $95,52 за баррель, что на $0,87 (0,92%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $4,16 (4,6%), до $94,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,44 (0,49%), до $90,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $4,46 (5,2%), до $90,22 за баррель.

Американские военные атаковали два иранских танкера в рамках серии ударов, которые были нанесены во вторник, передает Axios со ссылкой на осведомленный источник. Кроме того, военными США было атаковано около 100 целей в Иране. Среди них - объекты противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР), радиолокационные системы, морские сооружения, средства минирования и объекты связи.

КСИР заявил, что атаки США еще больше ограничат движение судов через Ормузский пролив, а также нанес массированный ракетный удар по авиабазе Принц Хасан в Иордании, где размещены американские беспилотники дальнего действия.

"События последних дней вновь привлекли внимание к рискам для поставок нефти с Ближнего Востока, - говорится в обзоре аналитиков ING. - Несмотря на противостояние между США и Ираном, нефть продолжала поставляться через Ормузский пролив, однако усиление напряжённости явно ставит судоходство под угрозу".

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный отчет министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю. Оценки Американского института нефти (API) показали снижение резервов нефти в Штатах на 2,6 млн баррелей.

Brent WTI Иран КСИР США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,3%

Аналитики ЦБ видят в сохранении высокого роста денежной массы в июле признак проинфляционных рисков

ЦБ РФ сохранил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

 ЦБ РФ сохранил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

Минфин РФ 2 сентября возобновит аукционы ОФЗ после полуторамесячного перерыва

 Минфин РФ 2 сентября возобновит аукционы ОФЗ после полуторамесячного перерыва

Инфляция в еврозоне в августе ускорилась до максимума с 2023 года

IKEA опустит цены на сотни наименований продукции в Европе

 IKEA опустит цены на сотни наименований продукции в Европе

ЦБ ожидает более предсказуемой ситуации на топливном рынке РФ к октябрю

В ЦБ не видят препятствий для проведения такой ДКП, которая вернет инфляцию к цели в 2027 г.

 В ЦБ не видят препятствий для проведения такой ДКП, которая вернет инфляцию к цели в 2027 г.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,09%

 Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,09%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11510 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3634 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов