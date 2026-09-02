Рубль утром повышается в паре с юанем на фоне роста цен на нефть

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль растет на фоне дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,888 руб. (-4,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,9 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Во вторник рубль, несмотря на рост цен на нефть и стабильную ситуацию с валютной ликвидностью (показатель RUSFAR CNY находится существенно ниже средних значений за последний месяц), вновь оказался под давлением. Так, юань прибавил по итогам дня 1,3%, отыграв полностью потери предыдущей сессии и вновь выйдя в район 12,9 рубля. На текущий момент мы не видим факторов, которые могли бы способствовать существенному смещению котировок основных мировых валют с текущих уровней. С одной стороны, после прохождения пика налоговых выплат поддержка рубля со стороны предложения снизилась. Однако текущие уровни и отсутствие потенциала роста основных мировых валют с точки зрения фундаментальных оценок, могут оказать давление на инвестиционный и спекулятивный спрос на валюты, что будет способствовать нормализации баланса спроса и предложения и снизит давление на рубль. В сложившейся ситуации, в краткосрочной перспективе ожидаем консолидации пары юань/рубль в диапазоне 12,5-13 рублей и попыток отступления в середину данного коридора", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Нефть продолжает дорожать в среду утром на фоне новых ударов США по Ирану и ответных атак со стороны Тегерана. Во вторник нефть Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 5,2%.

Цены находятся на максимумах за пять недель в связи с ослаблением надежд на быстрое завершение ближневосточного конфликта и усилением опасений сокращения поставок сырья из региона.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составляет $95,27 за баррель, что на 0,66% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,4%, до $90,57 за баррель.

Американские военные атаковали два иранских танкера в рамках серии ударов, которые были нанесены во вторник, передает Axios со ссылкой на осведомленный источник. Кроме того, военными США было атаковано около 100 целей в Иране.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что атаки США еще больше ограничат движение судов через Ормузский пролив, а также нанес массированный ракетный удар по авиабазе Принц Хасан в Иордании, где размещены американские беспилотники дальнего действия.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный отчет министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю. Оценки Американского института нефти (API) показали снижение резервов нефти в Штатах на 2,6 млн баррелей.