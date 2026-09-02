Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ в 2026 году на уровне 0,6%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ожидает роста ВВП России в 2026 году на уровне 0,6%, что чуть выше апрельского прогноза (0,4% - ИФ), заявил глава ведомства Максим Решетников.

"Текущая наша оценка (по росту ВВП РФ в 2026 году) - порядка 0,6%, то, что мы ждем по итогам года. Это чуть больше, чем у нас было", - сказал он в интервью ИС "Вести" на площадке Восточного экономического форума.

При этом министр подчеркнул, что ключевым является не столько точность прогноза в десятых долях процента, сколько понимание потенциала роста российской экономики на 2027-2029 годы. По его словам, главная задача правительства в текущих условиях - усилить этот потенциал.

Он считает, что такое текущее охлаждение экономики "является, в общем, естественным, наверное, этапом экономического цикла, потому что экономика вообще циклична".

"Предыдущий этап был такой бурный рост, который привел в качестве побочного результата к росту инфляции. И понятно, что эта концентрация (усилий - ИФ) на снижении инфляции, она привела к тому, что кредит естественным образом поджался и, соответственно, процентные ставки выросли, и темпы роста снизились", - пояснил он причины охлаждения экономики, добавив, что такая ситуация говорит о "нормальном характере экономики России".

При этом министр отметил важность того, чтобы этап охлаждения экономики не затянулся и структурная перестройка продолжалась.

Решетников также отметил, что рынок труда в РФ остается трудодефицитным. "То есть у нас по-прежнему спрос на рабочую силу высок. Хотя мы видим, что ситуация по отраслям, конечно, разная", - сказал он.

"В ряде случаев предприятия говорят о том, что загрузка снизилась, но при этом рабочую силу не высвобождают. То есть все за период трудодефицита собрали коллективы под новые производства и так далее, и даже если какое-то снижение спроса, все коллективы держат, все боятся отпускать работников", - отметил министр.

Министерство в сентябре представит уточненный макропрогноз на 2026-2029 годы.

Как сообщалось, ВВП РФ во II квартале 2026 года увеличился на 1,3% по сравнению со II кварталом 2025 года после снижения на 0,2% в I квартале, в целом за I полугодие 2026 года российская экономика выросла на 0,6%.

В мае Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,4% с 1,3% в сентябрьской (2025 года) версии прогноза.

ЦБ в июле понизил свой прогноз роста российской экономики в 2026 году до 0,0-1,0% с 0,5-1,5% в предыдущей, апрельской версии.

Аналитики, опрошенные в начале августа "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 0,5% (прогноз снизился с 0,7% по опросу месяц назад).

В 2027 году аналитики ожидают роста российской экономики на 1,2%, что немного ниже апрельских ожиданий Минэкономразвития (подъем на 1,4%) и июльского прогноза ЦБ (1,5-2,5%).