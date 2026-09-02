ЦБ РФ повысил прогноз по прибыли банков на 2026 год до 3,9-4,4 трлн рублей

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ повысил прогноз по прибыли банковского сектора на 2026 год на 0,5 трлн рублей, до 3,9-4,4 трлн рублей, в условиях сохраняющейся высокой процентной маржи, говорится в ежеквартальном обзоре регулятора "Банковский сектор".

ЦБ также улучшил ожидания по чистой процентной марже на этот год до 4,9-5,1% с 4,4-4,6%. Как отмечает регулятор, в условиях ожидания рынком более плавного смягчения денежно-кредитных условий кредитные ставки снижались медленнее депозитных.

Прогноз по чистой прибыли и чистой процентной марже на 2027 год остался прежним (3,7-4,2 трлн рублей и 4,3-4,5% соответственно).