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Минфин заявил об отсутствии планов вводить лимит на снятие наличных в банкоматах

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Введение лимита на снятие наличных денег в банкоматах сейчас не обсуждается, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Это не обсуждается, таких планов нет", - сказал Моисеев журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Весной Минфин сообщал, что ограничение на внесение не более одного миллиона рублей наличными в каждом банке по отдельности может заработать осенью. Министерство не называло сроков, на которые будет распространяться на лимит.

Источник "Интерфакса" в феврале сообщал, что Минфин рассматривал лимит на внесение наличных через банкомат в размере в 1 млн рублей в месяц. Инициатива была предложена в рамках плана по "обелению" экономики и предполагала изменения в закон "О банках и банковской деятельности" (N17-ФЗ). Сейчас в законе нет лимитов на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. "В связи с этим в безналичный оборот могут вводиться деньги, имеющие неустановленное происхождение", - отмечалось в пояснительной записке к соответствующему законопроекту. Росфинмониторинг и Минфин тогда подтвердили "Интерфаксу" разработку проекта закона.

Президент РФ Владимир Путин в начале декабря 2025 года на совете по стратегическому развитию и национальным проектам призвал усилить контроль за обращением наличных в рамках "обеления" экономики РФ.

Вице-премьер РФ Александр Новак на том же совете заявил, что задача по "обелению" экономики реализуется через отдельный план в отношении ряда секторов. В соответствии с ним планируется реализовать комплекс мер по стимулированию перехода к безналичным формам оплаты, сообщал вице-премьер.

Алексей Моисеев Минфин РФ
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