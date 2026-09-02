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Зарплата нового главы Apple составит $3 млн в следующем фингоду

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Apple Inc. планирует выплачивать новому главному исполнительному директору Джону Тернусу ежегодную зарплату в размере $3 млн, а также целевую ежегодную премию в виде акций на сумму $55 млн, начиная с 2027 финансового года, который стартует 26 сентября.

Как говорится в сообщении компании, бывший CEO Тим Кук, который перешел на должность исполнительного председателя совета директоров, будет получать зарплату в $2 млн и бонусный пакет акций на сумму $45 млн.

Тернус сменил Кука и возглавил Apple 1 сентября.

Кук пришел в компанию в 1998 году, занял пост руководителя в 2011 году, сменив одного из основателей Apple Стива Джобса. Под руководством Кука компания добилась повышения выручки со $108 млрд в начале его работы до $416 млрд в прошлом году, а прибыль выросла более чем в четыре раза.

Капитализация Apple в этом году выросла почти на 20% (до $4,75 трлн), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 11,5%.

Apple Джон Тернус
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