Курс юаня поднялся выше 13 руб. впервые с 11 февраля 2025 года

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань активно растет на Московской бирже на торгах в среду, его курс поднялся выше 13 руб. впервые с 11 февраля 2025 года. Курс китайской валюты в 14:32 составил 13,003 руб., что на 7,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

"Резкое укрепление рубля в начале недели быстро исчерпало себя, поскольку, вероятно, было вызвано локальным концентрированным заказом на продажу иностранной валюты или временной просадкой спроса на нее, что усугублялось недостаточностью ликвидности и фрагментированностью нашего валютного рынка. Такое состояние обусловлено уходом с него с начала 2022 года многих спекулянтов и инвесторов, прежде всего зарубежных, которые ранее вносили весомый вклад в ликвидность биржевой торговли валютами. К тому же она частично перешла за пределы организованного рынка после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 года, что тоже негативно сказалось на рыночной емкости. В то же время предложение иностранных валют в целом может быть ограниченным, прежде всего со стороны экспорта. Он остается под давлением санкций и геополитики", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Одновременно спрос на инвалюты может находиться на относительно высоком уровне, в том числе из-за потребности в закупках за рубежом топлива, а также необходимых для восстановления выбывающих производственных мощностей и инфраструктуры, что обусловлено текущей геополитической обстановкой. Поэтому уже в ближайшие дни пара CNY/RUB способна предпринять попытку пробоя психологически важного уровня 13 руб. После этого откроется дорога к промежуточному сопротивлению, находящемуся на следующем круглом значении 14 руб.", - добавил он.