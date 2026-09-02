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Минэкономразвития ждет возобновления роста инвестиций в основной капитал в РФ с 2028 г.

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ожидает возобновления роста инвестиций в основной капитал в РФ начиная с 2028 года, заявил глава ведомства Максим Решетников.

Таким образом, инвестиционная пауза может составить три года - с 2025 по 2027 год.

"Сейчас формируем прогноз. Пока такое ощущение, что наши инвестиции вернутся к росту где-то с 2028 года, даже по 2027 году мы скромны в ожиданиях", - заявил он в интервью телеканалу РБК на площадке Восточного экономического форума.

По его словам, министерство доработает уточненный макропрогноз на 2026-2029 годы к середине сентября.

В апрельской версии прогноза Минэкономразвития ожидало, что инвестиционный рост возобновится в 2027 году - после снижения инвестиций на 2,3% в 2025 году, в 2026 году министерство прогнозировало сокращение инвестиций на 1,5%, а в 2027 году уже ждало рост на 2,0%.

Решетников при этом отметил, что общий уровень инвестиций остается "очень высоким в экономике, поэтому мы точно можем развиваться и расти при этом уровне инвестиций". "Вопрос - как эффективно мы используем созданные фонды", - сказал министр.

По его словам, "определенная инвестиционная пауза естественна, но она не препятствует и текущему, и дальнейшему росту потенциала (экономики - ИФ)".

Максим Решетников Минэкономразвития РФ
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