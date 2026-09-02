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Назначен новый врио гендиректора "Вертолетов России"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности генерального директора холдинга "Вертолеты России" назначен Петр Мотренко, ранее он возглавлял ПАО "Роствертол", сообщил "Ростех"

"Нового руководителя представил трудовому коллективу генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. В ходе совещания, посвященного плановым кадровым изменениям в отрасли, было объявлено о переходе Николая Колесова в госкорпорацию "Ростех", - говорится в сообщении госкорпорации.

"Для нас важно максимально эффективно использовать управленческий потенциал руководителей предприятий и холдингов, поэтому планово было принято решение о текущих назначениях. Убежден, что они способствуют дальнейшему развитию авиационной отрасли", - приводятся слова Чемезова в сообщении "Ростеха".

Вертолеты России Ростех Роствертол Петр Мотренко Сергей Чемезов
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