Аналитики в опросе ЦБ понизили прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,5%, по инфляции – повысили до 6,6%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики понизили прогноз по росту ВВП РФ на 2026 год до 0,5% с 0,6%, по инфляции – повысили до 6,6% с 6,2%, следует из опроса, проведенного Банком России.

Ожидания по средней ключевой ставке на 2026 год остались на уровне 14,5%.

Рост ВВП в 2027 году прогнозируется на уровне 1,2% (ранее - 1,3%), в 2028 году - 1,7% (прогноз не изменился), в 2029 году - 1,8% (ожидания сохранились).

Прогноз по инфляции на среднесрочную перспективу почти не изменился: в 2027 году - 4,6%, в 2028 и 2029 годах - целевые 4,0% (ранее экономисты на 2028 год прогнозировали инфляцию на уровне 4,1%).

Средняя ключевая ставка в 2027 году ожидается на уровне 12,4% (ранее - 12,2%), в 2028 году - 10,0% (без изменений), в 2029 году - 8,6% (прогноз сохранен).

Оценка аналитиками уровня нейтральной ставки не изменилась и составляет 8%.

Прогноз по цене нефти для налогообложения на 2026 год повышен до $64/барр. с $63/барр. в опросе за июль, на 2027 год - понижен до $56/барр. с $58/барр, на 2028 год - понижен до $56/барр. с $57/барр. В 2029 году аналитики ждут цену нефти на уровне $56/барр. (ранее - $57/барр).

Экономисты на среднесрочном горизонте ждут более слабый рубль: прогноз на 2026 год повышен до 79,9 рубля за доллар США (с 78,4 рубля ранее), на 2027 год - до 88,8 рубля (86,6 рубля ранее), на 2028 год - до 94,0 рубля (92,7 рубля ранее). В 2029 году они прогнозируют курс на уровне 97,2 рубля за доллар (ранее - 95,8 рубля).

Опрос проводился 28 августа - 1 сентября 2026 года. В нем приняли участие 33 экономиста из различных организаций.