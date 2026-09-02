"Русагротранс" прогнозирует экспорт пшеницы из РФ в сентябре на уровне 1,6-2 млн т

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Экспорт пшеницы из РФ в сентябре, по предварительным данными, может составить 1,6-2 млн тонн, прогнозирует аналитический центр "Русагротранса".

Как сообщили "Интерфаксу" в центре, показатель во многом будет зависеть от активности отгрузок черноморских и балтийских портов. В сентябре 2025 года РФ экспортировала 4,9 млн тонн пшеницы.

Экспорт в августе этого года аналитики оценивают на уровне около 2,1 млн тонн. "Подавляющая часть экспортных поставок была обеспечена за счет железнодорожных перевозок", - сообщили в центре.

Оценивая ценовую ситуацию на рынке, аналитики заявили, что за неделю биржевые котировки и физические цены на пшеницу активно выросли, обновив трехлетние максимумы. В Азово-Черноморском бассейне сохраняется напряженная обстановка и видимых предпосылок к ее стабилизации пока нет. Дополнительное давление оказывает усиление эскалации в Иране, которое подстегивает рост цен на нефть.

С учетом растущих мировых цен совет по зерну Турции (TMO) сдвинул начало продажи пшеницы из госзапасов на внутренний рынок на 1 сентября с 15 октября.

Тунис 28 августа закупил 125 тыс. тонн пшеницы по $308,05 за тонну (C&F), а также 75 тыс. тонн ячменя по $299,69-303,85 за тонну (C&F). По сравнению с предыдущим тендером, который прошел 30 июля, средняя цена закупки пшеницы выросла на $23, ячменя - на $34 за тонну.