Дальнему Востоку потребуется на 3 ГВт генерации сверх существующих планов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Планы развития инвестпроектов на Дальнем Востоке требуют дополнительных мощностей помимо предусмотренных существующими планами развития энергосистемы региона, сообщил на презентации результатов развития Дальнего Востока вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Реализация новых инвестиционных проектов требует на три гигаватта больше, чем предусмотрено текущим планом развития энергосистемы. К 2030 году этот разрыв скажется на потенциале роста, если мы не решим эту проблему", - рассказал Трутнев.

По его словам, Минэнерго вместе с Минвостокразвития подготовили соответствующую программу. "С вашего разрешения, мы сегодня вам ее доложим", - заключил Трутнев, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

О разработке программы развития энергетики региона до 2050 года замминистра энергетики Петр Конюшенко сообщал еще весной.

"Эта программа, естественно, синхронизируется с Генеральной схемой (размещения объектов электроэнергетики до 2042 года - ИФ) и со стратегией (энергостратегией до 2050 года - ИФ). Из ближайших решений, которые мы уже приняли, - ряд решений по продлению ресурса, в том числе Артёмовской электростанции, Якутской электростанции", - говорил он.

В начале года вице-премьер Александр Новак также поручил проработать вопрос строительства на Дальнем Востоке систем накопления электроэнергии в связке с объектами возобновляемой энергетики. Кроме того, было поручено проработать расширение Хабаровской ТЭЦ-1 и модернизацию Комсомольской ТЭЦ-2.

Прогнозируемые потребности в электроэнергии регионов Дальнего Востока, в частности Якутии, Приморского и Хабаровского краев, к 2031 году оценивались в 700 МВт.

По итогам 2025 года рост энергопотребления на Дальнем Востоке составил 4,8% при общем снижении по стране на 1,1%.

Для покрытия энергодефицита на Дальнем Востоке в 2025 году был проведен конкурсный отбор проектов возобновляемой энергетики общей мощностью 1,6 ГВт, планируется строительство традиционной и атомной генерации. Кроме этого, с начала 2025 года Дальний Восток был включен в состав второй ценовой зоны энергорынка (ранее включала только Сибирь). Также с 2025-го началась поэтапная либерализация цен ГЭС с выходом на полностью рыночные условия в 2030 году.