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УК "Эльга" запустила морской терминал в Хабаровском крае

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - УК "Эльга" запустила угольный морской терминал на мысе Манорском в Хабаровском крае для перевалки угля с Эльгинского угольного месторождения, доставляемого по Тихоокеанской железной дороге.

Пуск дали президент РФ Владимир Путин, вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе Восточного экономического форума-2026 в среду.

Терминал мощностью 30 млн тонн (с перспективой увеличения до 50 млн тонн в год) является частью транспортно-логистического кластера компании и включен в границы морского порта Ванино. Портовая инфраструктура включает в себя искусственные земельные участки, гидротехнические сооружения (в том числе четыре грузовых причала), железнодорожный грузовой фронт и автодорогу, соединяющую его с морским грузовым фронтом, а также мостовой переход через р. Малый Джелон, конвейерную систему протяженностью более 9 км, пункт пропуска через государственную границу, вахтовый поселок и другие объекты.

Инвестиции в проект составили 71 млрд рублей.

Терминал может одновременно принимать до четырех судов класса Panamax дедвейтом до 100 тыс. тонн. При реализации проекта задействованы механизмы государственной поддержки (режим ТОР).

Как сообщалось, в ходе Восточного экономического форума-2025 была введена Тихоокеанская железная дорога протяженностью около 530 км от Эльгинского угольного проекта в Якутии до порта на побережье Тихого океана в Хабаровском крае. Она необходима для вывоза угля с месторождения, расположенного в Якутии, через порт "Эльга" на побережье Тихого океана.

В апреле 2025 года "Эльга" начала строительство второго пути. Это позволит увеличить провозную способность магистрали с 30 млн до 50 млн тонн угля в год с Эльгинского месторождения.

Компания "Эльга" разрабатывает одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля с запасами свыше 2,2 млрд тонн. Непосредственным владельцем лицензии на Эльгинское угольное месторождение выступает компания "Эльгауголь" (находится под управлением "Эльги").

"Эльгауголь" в 2025 году добыл 35,1 млн тонн угля, из них отгружено потребителям 26 млн тонн угля, в том числе 7 млн тонн по Тихоокеанской железной дороге.

УК "Эльга" Эльгауголь Эльгинское угольное месторождение Якутия Хабаровский край Ванино
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