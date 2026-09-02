Рост цен на огурцы в РФ за неделю замедлился до 0,2%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Цены на огурцы в РФ за неделю с 25 по 31 августа выросли на 0,2%, сообщил Росстат в среду.

Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей, когда огурцы подорожали на 2,4%, рост цен существенно замедлился.

Остальная плодоовощная продукция продолжила дешеветь. Так, цены на капусту снизились на 4,2% (на 4,6% неделей ранее), картофель - на 4% (на 4,2%), морковь - на 3,6% (на 3,8%), свеклу - на 3,3% (на 3,3%), лук - также на 3,3% (на 2%), помидоры - на 1,1% (на 3,1%), яблоки - на 1% (на 1,1%) и бананы - на 0,3% (на 0,6%).

В целом цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,7% против 1,9% неделей ранее.

В результате с начала года цены на морковь выросли почти в 1,4 раза, на картофель, капусту, лук и свеклу - в 1,3 раза, яблоки - на 9,1%. Цены на бананы в настоящее время на 1,5% ниже, чем в начале года, на помидоры - на 21%, на огурцы - на 42,5%.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.