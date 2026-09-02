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Инвестиции в основной капитал в РФ в I полугодии упали на 9,9%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в РФ во II квартале 2026 года снизились на 6,6% в годовом выражении после падения на 14,3% в I квартале, сообщил в среду Росстат.

В целом за I полугодие 2026 года инвестиции упали на 9,9% в годовом выражении.

В номинальном выражении инвестиции в I полугодии 2026 года составили 16 трлн 220,6 млрд рублей против 15 трлн 914,7 млрд рублей годом ранее.

Как сообщалось, за 2025 год инвестиции в основной капитал, по оценке Росстата, снизились на 2,3% после роста на 8,4% в 2024 году, роста на 9,8% в 2023 году, роста на 6,7% в 2022 году, роста на 8,6% в 2021 году, снижения на 0,1% в 2020 году.

В 2026 году Минэкономразвития ожидает (согласно прогнозу от мая) снижения инвестиций на 1,5%.

Ранее в среду глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил в кулуарах Восточного экономического форума, что министерство ожидает возобновления роста инвестиций в основной капитал в РФ начиная с 2028 года.

Таким образом, инвестиционная пауза может составить три года - с 2025 по 2027 год.

"Сейчас формируем прогноз. Пока такое ощущение, что наши инвестиции вернутся к росту где-то с 2028 года, даже по 2027 году мы скромны в ожиданиях", - сказал Решетников.

По его словам, министерство доработает уточненный макропрогноз на 2026-2029 годы к середине сентября.

В апрельской версии прогноза Минэкономразвития ожидало, что инвестиционный рост возобновится в 2027 году - после снижения инвестиций на 2,3% в 2025 году, в 2026 году министерство прогнозировало сокращение инвестиций на 1,5%, а в 2027 году уже ждало рост на 2,0%.

Решетников при этом отметил, что общий уровень инвестиций остается "очень высоким в экономике, поэтому мы точно можем развиваться и расти при этом уровне инвестиций". "Вопрос - как эффективно мы используем созданные фонды", - сказал министр.

По его словам, "определенная инвестиционная пауза естественна, но она не препятствует и текущему, и дальнейшему росту потенциала (экономики - ИФ)".

Росстат Минэкономразвития
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