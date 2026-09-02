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Сальдированная прибыль предприятий РФ в I полугодии упала на 13,3%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в январе-июне 2026 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 11 трлн 696,2 млрд рублей, что на 13,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщил в среду Росстат.

В том числе в июне сальдированная прибыль предприятий составила всего 398,6 млрд рублей, упавши в 5,2 раза раза относительно июня 2025 года (2 трлн 083 млрд рублей).

По итогам I полугодия 2026 года 42,7 тыс. организаций получили прибыль в размере 17 трлн 058,0 млрд рублей (снижение на 8,3% к пролому году), убыток получили 21,5 тыс. организаций на сумму 5 трлн 361,8 млрд рублей (рост на 5,0%).

Доля организаций, получивших прибыль в I полугодии 2026 года, составила 66,5% (в I полугодии 2025 года - 69,6%).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых в январе-июне выросла на 49,6% - до 2 трлн 880,6 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель увеличился в 1,7 раза - до 2 трлн 179,9 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за I полугодие 2026 года упала на 27,1%, составив 3 трлн 312,8 млрд рублей.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха сальдированная прибыль в январе-июне выросла на 9,9%, до 1 трлн 044,8 млрд рублей.

Как сообщалось, в 2025 году предприятия РФ получили сальдированную прибыль в размере 27 трлн 072,9 млрд рублей, что на 3,9% меньше, чем в 2024 году.

Росстат
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