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Оборот розничной торговли РФ в июле вырос на 5,3%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в июле 2026 года в годовом выражении увеличился на 5,3%, сообщил Росстат в среду.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 5,1%. Темпы роста показателя снизились: в июне он вырос на 7,3%.

В январе-июле оборот розницы в РФ повысился на 5,4%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями стал в июле больше на 3,9% в годовом выражении.

Оборот непродовольственной розницы в июле повысился на 6,7%.

По итогам июля в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 46,8%, непродовольственных - 53,2% (в июле 2025 года - 48,1% и 51,9% соответственно).

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в августе, предполагает, что в 2026 году темпы роста продолжат замедляться, показатель увеличится на 3,4%. Официальный прогноз от мая 2026 года предполагает рост показателя на 0,8%.

В 2025 году оборот розничной торговли в РФ увеличился на 4,1%.

Росстат
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