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Рубль в среду подешевел и обновил минимум с февраля 2025 года в паре с юанем

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торговой сессии в среду; рубль упал, несмотря на дорогую нефть. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,981 руб., что на 5,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов юань поднимался выше 13 руб. впервые с 11 февраля 2025 года.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 3 сентября на 24,33 копейки, до 86,9963 руб./$1, и увеличил курс евро на 22,99 копейки, до 100,8287 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"После заметного роста в начале недели рубль активно дешевеет в паре с юанем вторую сессию подряд. В среду юань преодолел отметку в 13 рублей впервые с первой половины февраля 2025 года. Рубль потерял поддержку от налогового периода, дополнительное давление на его котировки оказывает рост спроса импортеров на валюту, обусловленный как сезонными факторами, так и увеличением закупок топлива. К тому же участники рынка находятся в ожидании завтрашнего решения Минфина РФ об объеме покупок валюты в сентябре и свежих данных Росстата по инфляции. Статистика по динамике потребительских цен будет опубликована сегодня вечером, она, в том числе, будет учитываться Банком России при вынесении решения по ключевой ставке", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Аналитики понизили прогноз по росту ВВП РФ на 2026 год до 0,5% с 0,6%, по инфляции - повысили до 6,6% с 6,2%, следует из опроса, проведенного Банком России.

Ожидания по средней ключевой ставке на 2026 год остались на уровне 14,5%.

Прогноз по цене нефти для налогообложения на 2026 год повышен до $64 за баррель с $63 за баррель в опросе за июль.

Экономисты на среднесрочном горизонте ждут более слабый рубль: прогноз на 2026 год повышен до 79,9 рубля за доллар США (с 78,4 рубля ранее), на 2027 год - до 88,8 рубля (86,6 рубля ранее).

Опрос проводился 28 августа - 1 сентября 2026 года. В нем приняли участие 33 экономиста из различных организаций.

Нефть

Цены на нефть перешли к умеренному росту на данных о существенном сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск дорожают на 0,95%, до $95,54 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,55%, до $90,72 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,45 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе американского министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Министр энергетики США Крис Райт заявил в интервью CNBC, что через Ормузский пролив в понедельник смогли пройти суда с 17 млн баррелей нефти. "Понедельник стал рекордным по показателям днем с момента начала конфликта", - сказал министр. С учетом нефти, поставляемой по нефтепроводам в обход пролива, поставки превысили уровень, наблюдавшийся до начала боевых действий, добавил министр.

Также Райт заявил, что добыча нефти в Венесуэле может превысить 1,5 млн баррелей в сутки к середине следующего года. По его прогнозу, к концу десятилетия удастся увеличить добычу до уровня свыше 2 млн б/с с текущих 1,2 млн б/с.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 2 сентября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник выросла на 16 базисных пунктов - до 13,84% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в среду остались на прежнем уровне - 13,88% и 14,29% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 базисный пункт и составила 14,84% годовых.

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