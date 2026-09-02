Рынок акций РФ в среду просел до 2185п по индексу МосБиржи

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду скорректировался вниз из-за опасений новой эскалации конфликта вокруг Украины, а также недружественных действий Германии в адрес России; откат сдерживался выросшей нефтью (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $95,5 за баррель) из-за вновь разгоревшегося конфликта США и Ирана на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля просел до 2185 пунктов при смешанной динамике blue chips.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2185,04 пункта (-0,1%), индекс РТС - 791,23 пункта (-0,4%). Из индексных бумаг лидировали в снижении акции "Аэрофлота" (-3,6%), "НЛМК" (-2,1%), "ВК" (-1,5%), но выросли бумаги Совкомбанка (+1,5%), "Роснефти" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 сентября, составил 86,9963 руб. (+24,337 копейки).

Подешевели также акции "Северстали" (-1,1%), "МТС" (-1,1%), "Интер РАО" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), "Русала" (-0,7%), "Т-Технологии" (-0,6%), "ИКС 5" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,2% "префы"), "Газпрома" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Хэдхантера" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Полюса" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), ВТБ (+0,1%).

Президент РФ Владимир Путин заявил вечером во вторник, что российской стороне комфортно работать с теми американскими переговорщиками, которых выбрал президент США Дональд Трамп, но российская сторона готова взаимодействовать со всеми, кто может внести конкретный вклад в переговорный процесс.

По словам Путина, если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот процесс - в известной степени замороженный на сегодняшний день - "то в целом мы не против". Также Путин сообщил, что Вооруженным силам РФ были даны указания по подготовке и нанесению ударов по объектам ТЭК на территории Украины в качестве ответной меры. "Вооруженным силам Российской Федерации дано указание по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим - получат ответ", - сказал Путин во вторник на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

При этом Путин опроверг сообщения о возможности новой волны мобилизации в РФ после сентябрьских выборов. "Чушь собачья. Это информационная атака на Россию", - сказал он на пресс-конференции в Бишкеке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, обвинения в отношении России после инцидента с БПЛА в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией со стороны Берлина.

Германия намерена ужесточить контроль при въезде для граждан России, сообщил ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, посвященной инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига, в причастности к которому власти ФРГ бездоказательно обвиняют Россию.

"Трудно это прокомментировать, потому что, если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться. Если я не ошибаюсь, то никакой аргументации представлено не было. То, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, это очевидно", - сказал Песков журналистам, комментируя решения властей ФРГ.

Аналитики понизили прогноз по росту ВВП РФ на 2026 год до 0,5% с 0,6%, по инфляции - повысили до 6,6% с 6,2%, следует из опроса, проведенного Банком России. Ожидания по средней ключевой ставке на 2026 год остались на уровне 14,5%.

Рост ВВП в 2027 году прогнозируется на уровне 1,2% (ранее - 1,3%), в 2028 году - 1,7% (прогноз не изменился), в 2029 году - 1,8% (ожидания сохранились). Прогноз по инфляции на среднесрочную перспективу почти не изменился: в 2027 году - 4,6%, в 2028 и 2029 годах - целевые 4,0% (ранее экономисты на 2028 год прогнозировали инфляцию на уровне 4,1%). Средняя ключевая ставка в 2027 году ожидается на уровне 12,4% (ранее - 12,2%), в 2028 году - 10,0% (без изменений), в 2029 году - 8,6% (прогноз сохранен). Оценка аналитиками уровня нейтральной ставки не изменилась и составляет 8%.

Комментарии аналитиков

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, большую часть торгов в среду индекс МосБиржи провел в боковике после утренней просадки. Небольшой рост, который в понедельник-вторник придала рынку новостная повестка, связанная с активизацией двусторонних контактов России и США, пока не получил дальнейшего развития.

Вместе с тем наблюдается активизация санкционной риторики. При отсутствии нового импульса можно ожидать консолидации индекса МосБиржи в коридоре 2000-2200 пунктов. Однако позитивный триггер и закреплении индекса выше 2200 пунктов может способствовать развитию восходящей динамики. Рынок акций по-прежнему поддерживают высокие нефтяные цены (ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent превысил $95 за баррель) и ослабление рубля до 87 руб./$1, полагает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, локальную просадку рынка спровоцировало заявление президента Украины о том, что небо над Россией будет закрываться для гражданской авиации из-за присутствия там украинских дронов. На этом фоне слабее рынка оказались акции "Аэрофлота", которые обновили минимум с конца июля. Однако более глубокой просадки удалось избежать, к вечеру в среду котировки бумаг авиакомпании отыграли часть потерь.

Поддержку индексу МосБиржи оказывает ослабление рубля и выросшая нефть. Накануне советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов сообщил о важности для решения регулятора по ключевой ставке 11 сентября публикуемых Росстатом данных по экономике и инфляции - выходящая статистика способна оказать заметное влияние на котировки акций и облигаций.

В четверг инвесторы продолжат следить за информацией с Восточного экономического форума, который проходит до 4 сентября. В целом на рынке сохраняется сдержанный оптимизм, способствующий устойчивости к негативу, а также поиску поводов для развития более стабильного восходящего движения. Поэтому, если новостной фон, связанный с геополитикой, не будет дальше ухудшаться, индекс МосБиржи вскоре способен еще раз попытаться закрепиться над уровнем 2200 пунктов, считает Бабин.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова отмечает, что рынок акций довольно сдержанно отреагировал на заявления президента России Владимира Путина на саммите ШОС. Скорее, инвесторы ожидают выступления президента на Восточном экономическом форуме в четверг, где во главу угла поставлена экономика. Корпоративный новостной фон, в том числе, с уже открывшегося ВЭФ, в целом остается позитивным. Многие эмитенты приехали для участия в форуме с масштабными инвестпроектами, как, например, "РусГидро" или другие крупные энергетические, металлургические и логистические компании, сопровождая визиты своих представителей оптимистичными прогнозами. Однако большого влияния на рынок эти заявления пока не оказали. По-видимому, инвесторы оптимистичным прогнозам на долгосрочную перспективу предпочитают краткосрочные инвестидеи в отдельных бумагах, на которых можно заработать "здесь и сейчас", считает аналитик.

Цены на нефть днем скорректировались после нескольких дней бурного ралли, но во второй половине дня рост возобновился, Brent вновь превысила $95 за баррель. Скорее всего, это произошло на фоне заявлений президента США Трампа о том, что переговоры с Ираном он считает не имеющими смысла, а также - заявлений представителей ОПЕК+ о том, что на нефтяном рынке в настоящее время сложился дефицит, полагает Мильчакова.

Лидерами роста среди индексных бумаг выступили акции Совкомбанка (+1,5%), скорее всего, на новостях о рекомендации промежуточных дивидендов технологической компанией "В2В-РТС" (за II квартал рекомендовано выплатить 4,61 рубля на акцию, закрытие реестра 11 октября), крупным акционером которой является Совкомбанк. В четверг индекс МосБиржи будет снова колебаться в диапазоне 2100-2200 пунктов, заключила Мильчакова.

В Азии в среду наблюдалось снижение индексов акций из-за опасений ускорения мировой инфляции, слабо просела Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX снизились на 0,01-0,5%), но растут США (индексы к 19:00 по Москве выросли на 0,2-0,6%).

Нефть

На нефтяном рынке цены вечером вернулись к росту после локальной коррекции, котировки остаются на максимумах за пять недель в связи с ослаблением надежд на быстрое завершение ближневосточного конфликта и усилением опасений сокращения поставок сырья из региона.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве составила $95,52 за баррель (+0,9% и +4,6% во вторник), цена октябрьского фьючерса на WTI - $90,68 за баррель (+0,5% и +5,2% накануне).

Поддержку ценам также оказали данные Минэнерго США о существенном сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе: резервы сократились на 4,45 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Рынок продолжает следить за событиями на Ближнем Востоке, где американские военные во вторник атаковали два иранских танкера, сообщило Axios со ссылкой на осведомленный источник. Кроме того, вооруженные силы США нанесли удары по примерно сотне целей в Иране, включая объекты противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР), радиолокационные системы, морские сооружения, средства минирования и объекты связи.

В ответ КСИР нанес массированный ракетный удар по авиабазе Принц Хасан в Иордании, где размещены американские беспилотники дальнего действия. Позднее СМИ сообщили со ссылкой на КСИР, что два танкера, проходившие через Ормузский пролив в среду, наткнулись на установленные в акватории мины.

Тем временем министр энергетики США Крис Райт заявил в интервью CNBC, что через Ормузский пролив в понедельник смогли пройти суда с 17 млн баррелей нефти. "Понедельник стал рекордным по показателям днем с момента начала конфликта", - сказал министр. С учетом нефти, поставляемой по нефтепроводам в обход пролива, поставки превысили уровень, наблюдавшийся до начала боевых действий, добавил министр.

Также Райт заявил, что добыча нефти в Венесуэле может превысить 1,5 млн баррелей в сутки к середине следующего года. По его прогнозу, к концу десятилетия удастся увеличить добычу до уровня свыше 2 млн б/с с текущих 1,2 млн б/с.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 по Москве составил 41,04 млрд рублей (из них 4,89 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,57 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,19 млрд рублей на акции "Озона").