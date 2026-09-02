Запасы зерна в сельхозорганизациях РФ к 1 августа снизились на 10,1% до 23,7 млн т

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Запасы зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в сельхозорганизациях РФ, по данным на 1 августа этого года, составили 23,7 млн тонн, что на 10,1% меньше, чем на аналогичную дату 2025 года (26,4 млн тонн), сообщил Росстат в среду.

В том числе запасы пшеницы снизились на 6,3% до 18,7 млн тонн с 19,9 млн тонн.

Запасы кукурузы выросли до 960,1 тыс. тонн со 143,2 тыс. тонн годом ранее.

Средние цены производителей пшеницы в июле составили 12 419 рублей за тонну против 13 538 рублей в июле 2025 года и 12 440 рублей в июне этого года. Цены на кукурузу в июле снизились до 12 985 рублей за тонну с 16 460 рублей год назад и 13 092 рубля в июне этого года, на ячмень - до 11 821 рубля против 12 569 и 13 484 рублей соответственно.

Цены производителей гречихи в июле этого года выросли до 18 345 рублей за тонну с 11 490 рублей в июле 2025 года. По сравнению с июнем этого года (19 430 рублей) они были ниже.