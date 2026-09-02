Безработица в РФ в июле поднялась до 2,3% после 2,2% в июне

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Безработица в России в июле 2026 года снова повысилась и составила 2,3% после того, как более года держалась на уровне 2,1-2,2%, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

Как сообщалось, в июне безработица в РФ составляла 2,2%, в мае - 2,1% в мае (соответствует минимальному уровню за всю историю наблюдения показателя с 1991 года).

До этого безработица равнялась 2,2% в марте и апреле, 2,1% в феврале, 2,2% в январе 2026 года и декабре 2025 года, 2,1% в ноябре, 2,2% в сентябре и октябре, 2,1% в августе, 2,2% в мае-июле прошлого года, 2,3% в марте и апреле, 2,4% в январе и феврале прошлого года.

Общая численность безработных в России в июле 2026 года была равна 1 млн 729 тыс. человек, что на 26 тыс. больше, чем в предыдущем месяце.