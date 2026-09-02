Сальдированный убыток угольных компаний РФ в I полугодии составил 153,3 млрд рублей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-июне 2026 года составил 153,3 млрд руб. после убытка в 185,2 млрд руб. годом ранее.

По данным Росстата, за первые шесть месяцев этого года угольные компании РФ получили прибыль в размере 31,3 млрд руб. (-44,8% к аналогичному периоду прошлого года), убытки составили 184,6 млрд руб. (-23%).

Доля прибыльных компаний угольной отрасли за отчетный период составила 32,7% после 34% годом ранее, убыточных - 67,3% после 66%.

В декабре 2025 года правительство РФ продлило утвержденную в мае 2025 года отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов для угольных компаний до 28 февраля 2026 года включительно.

Уже в 2026 году Минфин РФ предложил предоставить угольным компаниям рассрочку до конца 2026 года на уплату отсроченных ранее до февраля 2026 года платежей по НДПИ и страховым взносам. Предполагалось, что рассрочка будет предоставляться с марта по декабрь 2026 года включительно при условии внесения платежей в течение этого периода равными частями.

В марте 2026 года правительство РФ приняло решение о предоставлении угольным компаниям новой отсрочки на уплату НДПИ и страховых взносов до 30 апреля 2026 года включительно. Погашать эту задолженность компании смогут равными частями ежемесячно с мая до конца ноября 2026 года.

Новое продление отсрочки на уплату НДПИ и страховых взносов не планируется, говорил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов.

Сальдированный убыток угольных компаний РФ по итогам 2025 года составил 408 млрд руб. против убытка в 112,6 млрд руб. в 2024 году, сообщал ранее Росстат.