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Посевную площадь в РФ к 2030 году планируют увеличить не менее чем на 5 млн га

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Посевную площадь в РФ к 2030 году планируется увеличить не менее чем на 5 млн га, сообщает Минсельхоз по итогам совещания, которое провела глава ведомства Оксана Лут.

"В настоящее время в 51 субъекте уже сформирован план по увеличению посевных площадей к 2030 году на 5 млн га. Наибольший объем земель планируется вовлечь в Тверской, Челябинской и Саратовской областях, Пермском крае и Удмуртии", - говорится в сообщении.

Одним из основных инструментов работы с частными сельхозземлями остается муниципальный земельный контроль. В первом полугодии регионы обследовали в два раза больше земель, чем за аналогичный период прошлого года. Такая работа уже дает результат, отмечается в пресс-релизе.

Наибольшие площади обследованы в Московской, Калужской и Новосибирской областях - 110 тыс., 62 тыс. и 50 тыс. га соответственно. В числе лидеров по реализации дорожных карт также Приморский край, Удмуртия, Калининградская и Калужская области.

Для земель государственной и муниципальной собственности Минсельхоз и Росреестр создали сервис "Земля для фермера" на портале Национальной системы пространственных данных. Он позволяет сельхозпроизводителям находить свободные участки для ведения хозяйства. Сейчас в сервисе размещена информация о 1,2 млн га. За текущий год им воспользовались около 83 тыс. человек.

"Еще одно важное направление - постановка неучтенных земель на государственный кадастровый учет. В рамках госпрограммы "Земля" эта работа уже проведена в отношении 2,5 млн га, 67% из них передано в аренду. В текущем году планируется поставить на учет еще 650 тыс. га", - говорится в пресс-релизе.

Как отметила Лут, все работы по инвентаризации и вовлечению земель в этом году ведутся в Единой федеральной государственной информационной системе земель сельскохозяйственного назначения. Благодаря цифровизации срок обработки информации удалось сократить с трех до одного месяца.

Минсельхоз
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