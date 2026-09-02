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Топливо по QR-кодам по сниженной цене поступит в Севастополе в продажу в четверг

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Топливо по QR-кодам со сниженной ценой будут продавать на автозаправочных станциях двух сетей в Севастополе в четверг, также будет вестись и свободная продажа, сообщается в канале правительства города в Max.

"Продажа трех видов топлива (Аи-95, Аи-95 NP и Аи-92) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит - 20 литров. Бензин марки Аи-95 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей (...) На 9 АЗС "Атан" по QR-коду будет доступен бензин марки Аи-95 с 10.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей", - говорится в сообщении.

На сети "ТЭС" в свободную продажу поступит дизельное топливо, ДТ NP и Аи-100 с увеличенным до 40 литров лимитом. Также лимит 40 литров установлен для всех видов топлива на четырех отдаленных АЗС.

Разрешен отпуск в канистры для заправки домашних генераторов только бензина Аи-92 на АЗС "ТЭС", на "Атане" налить топливо в канистры нельзя.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Севастополь Крым Аи-92 Аи-95
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