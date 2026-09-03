Акции Европы снизились в среду на опасениях ускорения инфляции и ужесточения ДКП

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали последствия эскалации конфликта на Ближнем Востоке для инфляции и денежно-кредитной политики.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,24% - до 645,91 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,3%, германский DAX - 0,5%, французский CAC 40 - 0,26%, итальянский FTSE MIB - 0,24%, испанский IBEX 35 - 0,23%.

США и Иран возобновили взаимные удары, что спровоцировало резкий рост цен на нефть. Фьючерсы на Brent торгуются выше $95 за баррель, подогревая опасения относительно ускорения инфляции и повышения процентных ставок центральными банками.

Инвесторы теперь оценивают в 35% вероятность того, что к марту депозитная ставка Европейского центрального банка (ЕЦБ) будет повышена до 3% с нынешних 2,25%. Неделей ранее такая вероятность оценивалась в 25%, по данным LSEG.

Возвращение инфляции в еврозоне к целевому уровню 2% возможно только в случае ужесточения ДКП, заявил член совета управляющих ЕЦБ и глава центробанка Германии Йоахим Нагель. "Инфляция далека от среднесрочного целевого показателя - она держится около 3%. Возвращение инфляции к 2% в среднесрочной перспективе возможно только при условии повышения процентных ставок", - сказал он в интервью газете Le Monde.

Нагель дал понять, что регулятор поднимет основные ставки на заседании в сентябре. "Участники рынка оценивают вероятность повышения процентных ставок на нашем сентябрьском заседании в свыше 95%, и я могу сказать, что они имеют хорошее представление о том, как мы, вероятно, будем реагировать на данном этапе", - отметил он.

Дополнительное давление на рынки акций оказывают распродажи гособлигаций. Доходность германских 10-летних бондов в среду достигла максимума с апреля 2011 года, британских - максимума с июня 2008 года, отмечает Reuters.

Лидером падения среди компонентов Stoxx 600 стал британский ритейлер Ocado Group Plc, потерявший 10% капитализации.

Акции итальянской Lottomatica подешевели на 7,6%. Ранее компания сообщила, что договорилась о покупке испанского конкурента CIRSA Enterprises за 2,8 млрд евро с оплатой акциями. В результате сделки будет создана одна из крупнейших в мире публичных компаний, работающих в сфере азартных игр и ставок на спорт. Бумаги Cirsa подскочили в цене на 18,5%.

Котировки Redcare Pharmacy опустились на 6,9%, Technip Energies и Zalando - на 4,7%, SEB - на 4,5%, Lotus Bakeries - на 4,2%.

Также заметно подешевели акции автопроизводителей: Renault - на 4,6%, Volkswagen - на 3,8%, Stellantis - на 2,8%, Porsche - на 1,5%, Mercedes-Benz - на 1,3%, BMW AG - на 0,9%.

Рыночная стоимость швейцарской Nestle уменьшилась на 0,3%. Один из крупнейших мировых производителей продуктов питания сообщил, что продает бизнес по выпуску витаминов, пищевых добавок и минеральных комплексов инвесткомпании Yellow Wood Partners за $1 млрд.

Лидерами роста в индексе Stoxx 600 стали mBank (+4,4%), Lanxess (+4,2%), VAT Group (+4%), Syensqo и STMicro (+3,3%).

Бумаги ирландской Ryanair подорожали на 1,1%, несмотря на то, что авиакомпания снизила прогноз пассажиропотока в 2027 фингоду на 1%.

Рыночная стоимость Deutsche Telekom повысилась на 0,3%. Германская компания объявила о назначении Дхананджая Мирчандани новым главным финансовым директором вместо Кристиана Иллека, а также назначила Яна Хофмейра на должность главного технического директора вместо ушедшего в начале года Абду Мудезира.

Котировки акций ING повысились на 2,4% после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендацию для бумаг нидерландского банка до "выше рынка" с "на уровне рынка".

На торгах во Франкфурте в число лидеров роста вошли акции крупнейших банков Германии, Commerzbank и Deutsche Bank (+1,7% и +1,1% соответственно), тогда как котировки бумаг GEA Group упали на 3,5%, Daimler Truck - на 3,1%.

В Париже капитализация Vinci, Veolia и Engie снизилась более чем на 2%, а рыночная стоимость Eurofins Scientific, Accor, L'Oreal и Carrefour повысилась более чем на 1%.