Уолл-стрит выросла в среду в ожидании статданных по рынку труда

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в среду.

Участники рынка следили за событиями на Ближнем Востоке и оценивали их потенциальное влияние на инфляцию и будущую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС), а также ждали ключевых статданных по американскому рынку труда.

Американские военные во вторник атаковали два иранских танкера, сообщило Axios со ссылкой на осведомленный источник. Кроме того, военными США были нанесены удары по примерно 100 целям в Иране. Среди них - объекты противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР), радиолокационные системы, морские сооружения, средства минирования и объекты связи.

Тем временем КСИР нанес массированный ракетный удар по авиабазе Принц Хасан в Иордании, где размещены американские беспилотники дальнего действия. Позднее СМИ сообщили со ссылкой на КСИР, что два танкера, проходившие через Ормузский пролив в среду, наткнулись на установленные в акватории мины.

Эскалация американо-иранского конфликта привела к росту цен на нефть до максимумов более чем за месяц, усилив опасения ускорения инфляции в Штатах. Для сдерживания роста потребительских цен Федрезерву может понадобиться повысить ключевую процентную ставку - вероятность увеличения стоимости заимствований уже на сентябрьском заседании в настоящее время оценивается рынком в 66% против 36,6% неделю назад, по данным CME FedWatch.

Тем временем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс сказал в интервью CNBC, что темпы роста потребительских цен в США продолжают ослабевать по мере того, как влияние импортных пошлин сходит на нет, тогда как подорожание энергоносителей не распространяется на другие товары и услуги. Также он отметил, что "после прошлого заседания процентные ставки находятся на нужном уровне для достижения баланса между двумя целями Федрезерва, то есть обеспечением максимальной занятости и ценовой стабильности".

В пятницу министерство труда обнародует августовский отчет, который может повлиять на решение ФРС. По прогнозу аналитиков, опрошенных Trading Economics, количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в августе выросло на 58 тыс. после снижения на 23 тыс. в июле, а безработица осталась на уровне 4,1%.

Отчет компании ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в августе до 38 тыс. с пересмотренных 46 тыс. месяцем ранее.

Также вечером в среду был опубликован региональный обзор ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Он показал, что темпы роста экономической активности в июле-августе варьировались от слабых (slight) до умеренных (moderate) в 10 из 12 округов, а в оставшихся двух округах активность в этот период практически не изменилась.

Потребительские расходы в Штатах немного увеличились, финансовые условия несколько улучшились, заработная плата росла темпами от сдержанных до умеренных в большинстве округов. По сравнению с предыдущим периодом рост потребительских цен замедлился в трех округах и ускорился в одном.

Акции Uber Technologies подорожали на 1,6%. Компания, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, намерена сократить глобальный штат на 3,3 тыс. человек, или примерно на 10%, в рамках масштабной реорганизации, направленной на сокращение управленческих звеньев.

Капитализация Dell Technologies подскочила почти на 16%. Компания зафиксировала рекордные показатели чистой прибыли в расчете на акцию и выручки во втором квартале 2027 финансового года благодаря высокому спросу на ее решения для ИИ-инфраструктуры.

Цена бумаг Palo Alto Networks упала на 9,3%. Американский разработчик решений в сфере кибербезопасности в четвертом квартале 2026 финансового года зафиксировал чистый убыток, несмотря на увеличение выручки на 34%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше оценок рынка.

Рыночная стоимость American International Group повысилась на 0,3% на новости о смене председателя совета директоров американского страховщика. Вместо Питера Заффино эту должность займет Джон Райс.

Котировки акций Chevron Corp. поднялись на 0,4%. Компания согласовала с властями Венесуэлы обновление условий работы ее совместных предприятий и планирует инвестировать $7 млрд в следующие пять лет, чтобы увеличить добычу в стране более чем вдвое.

Бумаги Brown-Forman подорожали на 3,9% после того, как производитель виски Jack Daniel's и бурбона Woodford Reserve отчитался о росте чистой прибыли в первом квартале 2027 финансового года и подтвердил годовой прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,56% и составил 53061,95 пункта. Лидером роста в составе индекса стали акции Nvidia Corp., подскочившие на 3,2%, тогда как цена бумаг Honeywell International снизилась на 1,9%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,46% - до 7666,6 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,45% и завершил торги на уровне 26217,83 пункта.