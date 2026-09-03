Греф считает неразумным реагировать на шок предложения из-за выбытия мощностей мерами ДКП

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ есть, но в этом процессе могут быть паузы, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Действительно инфляция ускоряется, но в основном это связано с тем, что у нас есть ситуация кризиса на рынке в связи с выбытием мощностей... Лечить шок на стороне предложения с помощью мер денежно-кредитной политики не является разумным, в общем это не соответствует классике. Можно реагировать тогда, когда шок на рынке предложения трансформируется в ажиотаж спроса, но мы этого сегодня не видим. На наш взгляд, конечно, это не требует мер реагирования такими масштабными инструментами, как денежно-кредитная политика", - сообщил Греф журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что реальные процентные ставки все еще находятся на высоком уровне.

"Вполне возможно постепенное дальнейшее снижение ключевой ставки, но в этом процессе возможны и тактические паузы, потому что регулятору зачастую требуется время, для того чтобы оценить тот набор факторов, который складывается, и насколько нужно на это реагировать. Мы допускаем, что какие-то паузы при движении вниз могут присутствовать, пока мы не ожидаем движения вверх", - заявил глава Сбербанка.

Сбер сохраняет прогноз по ключевой ставке на конец 2026 года на уровне 13-13,5%, по итогам 2027 года ждет ее в диапазоне 11-12%.

"Наш прогноз до конца этого года остается - ставка на уровне 13-13,5%. По снижению в течение следующего года - мы тоже не видим каких-то факторов, которые бы привели к всплеску инфляции в следующем году, но, скорее всего, будет продолжаться снижение ставки темпом 25-50 базисных пунктов, и на конец года мы ожидаем 11-12%", - отметил Греф.