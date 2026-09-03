Brent подешевела до $95,02 за баррель

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Нефть умеренно дешевеет утром в четверг, инвесторы продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:06 по московскому времени составляет $95,02 за баррель, что на $0,61 (0,64%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,98 (1%), до $95,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,44 (0,48%), до $90,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,79 (0,9%), до $91,01 за баррель.

Участники рынка оценивают последствия усиления напряженности в ближневосточном регионе для поставок нефти.

США и Иран возобновили обмены ударами после примерно месячной паузы, что спровоцировало рост котировок нефтяных фьючерсов по итогам трех предыдущих сессий. Конфликт продолжается уже седьмой месяц, и перспективы его завершения остаются неясными.

Во вторник США атаковали около 100 иранских целей, включая радиолокационные системы, морские сооружения, средства минирования и объекты связи, на что Иран ответил обстрелами американских объектов в регионе.

"Последние удары представляют собой значительную эскалацию конфликта после примерно месяца относительного затишья, - написал директор брокерской компании Liquidity Energy Марк Шефер. - Главный вопрос для нефтяного рынка заключается в том, приведет ли это к дальнейшему сокращению физических поставок из региона".

"Хотя в ближайшей перспективе обострение конфликта приведет к замедлению транзита нефти через Ормузский пролив, рынок рассчитывает на то, использование обходных путей поставок нефти будет продолжать обеспечивать ее приток", - отметил вице-президент BOK Financial Деннис Кисслер.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил в среду, что возобновленная кампания против Ирана не будет продолжаться "слишком долго". При этом он добавил, что американские военные готовы осуществить новую серию атак в любой момент.

Цены на нефть снижаются на фоне признаков некоторого ослабления напряженности после очередной эскалации, написал аналитик IG Тони Сикамор. Он ожидает восстановления поставок нефти через Ормузский пролив до уровней конца минувшей недели в случае, если затишье будет продолжаться.

Как показали опубликованные в среду данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,45 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина уменьшились на 1,173 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 796 тыс. баррелей.