Акции "Газпрома" усилили рост на новостях о переговорах по условиям поставок по "Силе Сибири 2"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Рост акций "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже в четверг в моменте достигал 2,2% (до 89,9 рубля за штуку) на новостях о переговорах относительно маршрута и коммерческих условий поставок по "Силе Сибири 2".

Вопрос реализации проекта "Сила Сибири 2" (или "Сила Байкала") будет поднят в ходе заседания российско-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 4 сентября, российские власти готовы содействовать скорейшему достижению договоренностей между "Газпромом" и CNPC по этому проекту, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести".

"Завтра мы будем проводить с Китайской народной республикой, с заместителем председателя госсовета господином Дином Сюэсяном, межправительственную комиссию по развитию торгово-экономических отношений между нашими странами и тоже эту тему (о проекте "Сила Сибири 2" - ИФ) будем обсуждать, максимально содействуя тому, чтобы быстрее договориться", - сказал Новак.

Он отметил, что переговоры по реализации проекта продолжаются между "Газпромом" и CNPC. Стороны обсуждают потенциальный маршрут магистрали, а также коммерческие условия поставок.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 4 сентября состоится 17-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области энергетики. Ее сопредседателем с российской стороны является вице-премьер Александр Новак, с китайской - заместитель премьера госсовета Дин Сюэсян.

Как сообщалось, в 2025 году "Газпром" подписал с китайскими партнерами юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири 2" (новое название - "Сила Байкала") и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток" мощностью 50 млрд куб. м в год. Этот проект может стать самым крупным в газовой отрасли в мире.

Также достигнуто соглашение об увеличении поставок по действующей магистрали "Сила Сибири" с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год, по строящемуся "дальневосточному маршруту" - с 10 млрд до 12 млрд куб. м в год.