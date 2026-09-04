Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,4%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу продолжил восходящий импульс вечера четверга на фоне новостей с проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума и заявлений выступившего на пленарном заседании президента РФ Владимира Путина, также поддержку рынку оказывает высокая нефть (ноябрьский фьючерс на Brent торгуется в районе $96 за баррель).

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2245,12 пункта (+1,4%). Лидерами роста среди индексных бумаг выступили акции МКПАО "Озон" (+6,7%), "Аэрофлота" (+5,1%), "АЛРОСА" (+3,1%), "Русала" (+3,1%), "Сургутнефтегаза" (+2,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 сентября, составляет 86,8872 руб. (-10,91 копейки).

Также подорожали акции "ММК" (+2%), "ВК" (+2%), "Яндекса" (+2%), "Московской биржи" (+1,8%), АФК "Система" (+1,8%), "ФосАгро" (+1,8%), "НОВАТЭКа" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Татнефти" (+1,4%), "Т-Технологии" (+1,4%), "Хэдхантера" (+1,4%), "Роснефти" (+1,1%), "Полюса" (+1,1%), "Северстали" (+1%), "Норникеля" (+1%), "Интер РАО" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "НЛМК" (+0,8%), "ИКС 5" (+0,8%), Сбербанка (+0,7% и +0,8% "префы"), ВТБ (+0,7%), "МТС" (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что пока не задавался вопросом о том, приглашать ли российского коллегу Владимира Путина на саммит G20. "Я не думал об этом", - сказал он в интервью GB News.

Он вновь заявил, что хочет завершения конфликта России и Украины, и в очередной раз предположил, что урегулированию мешает "взаимная ненависть" между руководителями обеих стран. Саммит G20 пройдет в декабре в Майами.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия и Китай в ходе переговоров подтвердили целесообразность проекта "Сила Байкала" (ранее - "Сила Сибири 2"), власти будут содействовать профильным компаниям в скорейшей финализации договоренностей. Вопрос строительства газопровода был рассмотрен в ходе 17-го заседания межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области энергетики, прошедшего на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сейчас признано целесообразным продолжить работу по подготовке непосредственно контракта и с тем, чтобы наши компании быстрее вышли на конкретные договоренности", - сказал Новак, отвечая на вопрос о перспективах проекта "Сила Байкала".

Как сообщалось, в 2025 году "Газпром" подписал с китайскими партнерами юридически обязывающий меморандум о строительстве нового газопровода в Китай - тогда еще "Сила Сибири 2", включая транзитный трубопровод через Монголию "Союз - Восток", мощностью 50 млрд куб. м в год. Этот проект может стать самым крупным в газовой отрасли в мире.

Также достигнуто соглашение об увеличении поставок по действующей магистрали "Сила Сибири" с 38 млрд до 44 млрд кубометров в год; по строящемуся "дальневосточному маршруту" с 10 млрд до 12 млрд куб. м в год.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в конце недели растет, индекс МосБиржи закрепился выше психологически важной отметки 2200 пунктов, что может открыть дорогу к возвращению к августовскому максимуму в районе 2331 пункт.

Покупки активизировались после комментариев российского президента о перспективах восстановления национального фондового рынка. Кроме того, на этой неделе официальные лица в рамках ВЭФ и саммита ШОС сделали ряд важных заявлений по крупнейшим компаниям, что обеспечивает улучшение настроений в отдельных эмитентах и на рынке в целом, отмечает аналитик.

Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов полагает, что поддержку российским акциям оказывает выросшая на неделе нефть из-за эскалации ближневосточной напряженности, а также позитивные новости с ВЭФ, где основное внимание было обращено на выступление Путина. Президент РФ заявил, что цель по снижению инфляции в стране достигается, дефицит бюджета не является критичным, а шансы на конструктивные мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса остаются. Он также пообещал, что фондовый рынок постепенно восстановится по мере укрепления макроэкономических показателей.

Между тем какого-то реального прогресса в области геополитики пока по-прежнему не наблюдается, также сохраняется неопределенность в отношении итогов предстоящего заседания Банка России. Поэтому в случае ослабления новостного фона рынок может довольно быстро скорректироваться вниз, считает аналитик.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что власти РФ готовы содействовать скорейшему достижению договоренностей между "Газпромом" и CNPC по реализации проекта "Сила Байкала", что подогрело спрос на акции концерна.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи в результате заметного отскока от поддержки 2050 пунктов превысил уровень 2200 пунктов, а также 50-дневную скользящую среднюю. Если индексу удастся закрепиться над этими линиями, целью дальнейшего повышения станет сопротивление 2330 пунктов, считает Додонов.

В США накануне индексы акций выросли на 1,1-1,4% во главе с Nasdaq на фоне ослабления опасений, что Федеральная резервная система (ФРС) будет активно повышать базовую ставку.

Этому способствовали, в частности, заявления члена совета управляющих Федрезерва Кристофера Уоллера, который на организованном Reuters мероприятии сообщил, что при принятии решения относительно ставки на сентябрьском заседании будет "в значительной степени" ориентироваться на данные по инфляции в США за август.

"Если мы увидим дальнейший прогресс в движении инфляции к нашей цели в 2%, я буду готов поддержать сохранение ставки на текущем уровне", - сказал Уоллер.

Оценка трейдерами вероятности ужесточения политики американского центробанка на сентябрьском заседании снизилась после его заявлений, доходности US Treasuries опустились. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее повышения в сентябре теперь оценивается рынком в 50,4% против более 63% днем ранее.

Трейдеры ждут публикации в пятницу отчета о состоянии рынка труда США за август, который может также изменить их прогнозы для ставки.

В Азии утром в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX просел на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут из-за обострения ситуации в конфликте США и Ирана на Ближнем Востоке - стороны на неделе возобновили взаимные удары после месячной паузы.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве составила $96,0 за баррель (+0,5% и -0,1% в четверг), октябрьская цена фьючерса на WTI - $92,03 за баррель (+0,8% и +0,3% накануне).

Во вторник США атаковали около 100 иранских целей, на что Тегеран ответил обстрелами американских объектов в регионе. Конфликт продолжается уже седьмой месяц, и перспективы его завершения остаются туманными.