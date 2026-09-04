FESCO ожидает прибыль и рост EBITDA по МСФО по итогам 2026 года

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) в 2026 г. рассчитывает получить положительный финансовый результат по МСФО, сообщил генеральный директор компании Петр Иванов "Интерфаксу" в кулуарах ВЭФ-2026.

"Ожидаем, что 2026 год мы закончим с положительным финансовым результатом, с чистой прибылью и ростом EBITDA к 2025 году", - сказал Иванов.

Комментируя итоги первого полугодия 2026 г. топ-менеджер отметил, что сравнивать итоги первого полугодия 2025 и 2026 годов можно только с поправкой на динамику рынка. "В первом полугодии 2025 года рынок был гораздо выше, чем в первом полугодии 2026 года, и рост ставок стал происходить только ближе к лету, к третьему кварталу 2026 года. Поэтому те результаты, которые мы видим по первому полугодию, они, в первую очередь, подтверждают рыночную конъюнктуру, мы закончили полугодие с прибылью, мы закончили с ростом по объемам перевалки, и финансовый результат в данном случае будет перераспределен на вторую половину года", - сказал он.

Чистая прибыль группы FESCO по МСФО в первом полугодии 2026 г. упала до 36 млн руб. с уровня 709 млн руб. в том же периоде годом ранее. Выручка выросла на 5%, до 92 млрд руб., показатель EBITDA снизился на 33,7%, до 13,12 млрд руб.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит Владивостокский морской торговый порт, интермодальный оператор "ФЕСКО интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В ее распоряжении находится парк контейнеров порядка 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В 2023 году контрольный пакет акций (92,5%) ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".