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Путин отметил динамичное развитие сотрудничества РФ и Китая с сфере энергетики

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из наиболее значимых и динамичных сфер российско-китайской экономической кооперации.

"Отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой продолжают развиваться по восходящей. При этом одной из наиболее значимых и динамичных сфер нашей экономической кооперации традиционно является энергетика", - отметил глава государства в приветствии участникам, организаторам и гостям VIII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума. Текст приветствия размещен в пятницу на сайте Кремля.

"Россия уверенно занимает первое место по объёму поставок китайским потребителям нефти и природного газа, находится в числе лидеров среди экспортеров угля и СПГ. Успешно завершается строительство в Китае нескольких энергоблоков атомных электростанций российского дизайна. Ведётся совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности и экологической безопасности процессов добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья", - говорится в приветствии.

По словам Путина, "своевременному решению актуальных вопросов взаимодействия в топливно-энергетическом секторе, несомненно, во многом способствует регулярное прямое общение представителей профильных государственных ведомств, деловых и экспертных кругов в рамках Российско-Китайского энергетического бизнес-форума".

"Рассчитываю, что и на нынешнем форуме ваша работа будет содержательной и плодотворной, а выдвинутые идеи и инициативы получат практическое применение", - отмечается в приветствии.

Китай Владимир Путин
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