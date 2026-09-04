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Росрыболовство обсуждает отсрочку платежей за промысловые участки на Дальнем Востоке из-за слабой путины

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о переносе сроков платежей за рыбопромысловые участки на Дальнем Востоке из-за слабой лососевой путины обсуждается, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Восточного экономического форума.

"Это обсуждается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Платежи за рыбопромысловые участки после перезаключения договоров пользования ими разделены на четыре этапа. Срок первого платежа в размере 25% от общей стоимости договора приходится на 1 октября 2026 года. Размер второго платежа - 15%, третьего и четвертого - по 30%.

"Один платеж мы все-таки предполагаем, что будет в этом году, а остальные платежи, которые должны быть в конце 2026 года и начале-середине 2027 года, перенести на окончание путины 2027 года - на сентябрь или октябрь", - сообщил Шестаков.

В то же время, как сообщалось, ряд рыбодобывающих регионов Дальнего Востока обратился в правительство РФ с просьбой перенести на 2027 год и первый платеж.

Как заявлял "Интерфаксу" на форуме председатель Магаданской областной думы Анатолий Широков, ситуацию с выловом лососей "можно назвать катастрофой в рыбной отрасли". "И это связано не с какими-то недочетами в управлении, это связано с объективным природным фактором. Лосося нет в Магаданской области, на Камчатке, на Сахалине", - сетовал он.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщал журналистам на форуме, что для внесения первого платежа рыбакам необходимо аккумулировать около 40 млрд рублей. При слабой путине сделать это будет сложно, считает он.

Как прогнозирует Шестаков, вылов лососей в этом году может снизиться до 110 тыс. тонн. Он также не исключает и показатель в 100-105 тыс. тонн.

Росрыболовство Дальний Восток
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