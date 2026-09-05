Путин отметил, что реализация проекта "Восток Ойл" откроет надежный путь к крупнейшим мировым рынкам

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Реализация проекта "Восток Ойл" открывает в нынешних непростых условиях международной обстановки надежный и безопасный путь к крупнейшим мировым рынкам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что реализация проекта "Восток Ойл" - это часть большой работы по развитию Сибири, Арктики, Дальнего Востока, в том числе по созданию трансарктического транспортного коридора", - сказал он на церемонии ввода в эксплуатацию проекта в режиме ВКС.

Путин добавил, что проект "объединит в один маршрут Балтику, Арктику и Дальний Восток, откроет короткий и выгодный, и, что крайне важно в нынешних непростых условиях международной обстановки, надежный и безопасный путь к крупнейшим мировым рынкам", - сказал глава государства.

"(Проект - "ИФ) позволит нам запускать новые крупные энергетические и другие проекты в Арктике, наращивать индустриальную, сырьевую, производственную базу этого региона, не только добывать, но и перерабатывать здесь природные ресурсы", - сказал глава государства.

Он напомнил, что для круглогодичной навигации по трансарктическому транспортному коридору создаются новые ледокольные суда льдового класса. "Уже к 2030 году отечественный ледокольный флот пополнят три серийных универсальных атомных ледокола проекта "Арктика" и сверхмощный атомный ледокол "Россия" проекта "Лидер", - сказал Путин.

Одновременно, по его словам, развивается грузовой и аварийно-спасательный флот, спутниковая группировка, модернизируется логистическая инфраструктура портов Балтийского, Баренцева, Карского морей, Тихого океана.

"В нашей повестке - интеграция арктических морских терминалов с железнодорожными и внутренними водами, расширение возможностей для бесперебойного северного завоза в арктический регион для каботажных и транзитных перевозок, чтобы сюда приходили грузы из Центральной России, Урала, Сибири, а обратно шли импортные товары", - сказал Путин.