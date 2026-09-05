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Президент РФ разрешил отгрузку первой нефти с "Восток Ойла" в танкер "Валентин Пикуль"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин разрешил ввод в эксплуатацию проекта "Восток ойл" и отгрузку первой нефти с него в танкер "Валентин Пикуль".

В ходе церемонии ввода проекта в эксплуатацию глава "Роснефти" Игорь Сечин по видеосвязи доложил Путину о завершении работ на "Восток ойл".

"Разрешите начать отгрузку первой нефти "Восток ойл" в арктический танкер "Валентин Пикуль" седьмого арктического класса, спущенный на воду на верфи "Звезда", - обратился Сечин к президенту по завершении доклада.

"Разрешаю", - отреагировал Путин.

Владимир Путин Восток Ойл
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