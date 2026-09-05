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Путин назвал "Восток Ойл" одним из крупнейших месторождений мира

Его ресурсная база - 7 млрд тонн малосернистой нефти

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Ресурсная база проекта "Восток Ойл" оценивается примерно в 7 млрд тонн малосернистой нефти, что делает его одним из крупнейших месторождений мира, заявил президент России Владимир Путин в субботу в ходе церемонии ввода в эксплуатацию проекта в режиме ВКС.

ЭкономикаПутин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию проекта "Восток Ойл"Читать подробнее

"Хочу отметить, уважаемые коллеги, что ресурсная база месторождения, входящая в группу "Восток Ойл", оценивается примерно в 7 млрд тонн малосернистой нефти. Это одно из крупнейших месторождений в мире, и работа на нем рассчитана на десятилетия вперед. Это, еще раз повторяю, большое событие в экономике страны в целом", - сказал Путин

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, потребителями добытой на "Восток Ойле" нефти будут как западные страны, так и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Это действительно, наверное, за последние годы самый масштабный проект нефтегазовой отрасли, открывающий новые направления, новые перспективы для нашего топливно-энергетического комплекса. Он важен как для экономики в целом и для топливно-энергетического комплекса, так и с точки зрения энергетической безопасности нашей страны, новых маршрутов использования и развития Северного морского пути и прямых поставок непосредственно с месторождения через нефтепровод, через порт "Бухта - Север" для прямых потребителей - как в западном направлении, так и для Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Новак.

"Восток Ойл" является флагманским активом "Роснефти", он предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.

Владимир Путин Восток Ойл
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