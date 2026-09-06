"Семерка добровольцев" ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке, исполнение соглашения

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министры семи стран ОПЕК+, ранее дополнительно к квотам всех участников ограничившие добычу нефти, на встрече 6 сентября обсудят ситуацию на рынке и исполнение соглашения, сообщал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Семь стран (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан и Оман, ранее также участвовали ОАЭ, но вышли из ОПЕК в мае) дважды снижали добычу нефти по согласованным между ними квотам, принятым в 2023 году - на 2,2 млн б/с и 1,65 млн б/с. В течение двух прошлых лет эти объемы ограниченной добычи были постепенно возвращены на рынок - в сентябре заканчивается последний транш принятых ограничений. Впрочем, с марта большинство стран-участниц, добывающих нефть в Персидском заливе, добывают меньше разрешенного уровня квот из-за ближневосточного конфликта. Россия не дотягивает до квоты из-за внеплановых ремонтов на НПЗ.

Ранее в релизах ОПЕК по итогам заседаний "семерки" всегда говорилось, что в зависимости от ситуации на рынке страны готовы вернуться к ограничениям, в последнем пресс-релизе эта ремарка отсутствует.

На неделе вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что на заседании в воскресенье будет обсуждаться ситуация на рынке и исполнение соглашения. Он подчеркивал, что в текущей ситуации речи о сокращении квот на добычу не идет. "В текущей ситуации, складывающейся на рынке, речи не идет, чтобы сокращать. Мы видим, что и так рынок дефицитный. Поэтому последнее время принимали решения об увеличении квот и добычи", - сказал вице-премьер РФ.

Новак также прокомментировал спрос на рынке, возвращение стран-потребителей к восполнению ранее потраченных коммерческих запасов. "По оценкам экспертов и секретариата ОПЕК, данные, которые мы рассматривали, спрос на нефть восстанавливается, мы это видим", - добавил он. На фоне ближневосточного конфликта и высоких цен на нефть, некоторые страны сокращали закупки, используя товарные запасы нефти, в частности, крупнейшим импортер нефти в мире - Китай, существенно увеличивший товарные запасы в 2025 году.

В настоящее время Казахстан примерно на 1 млн б/с превышает установленные показатели, и страны, которые частично не выполняют соглашение, обязались компенсировать эти недосокращенные объемы в будущем. Но если ранее ОПЕК всегда публиковал графики этих компенсаций, дающих представление о планах добычи альянса, то с июля графики не публикуются.

Для того, чтобы формально поднять квоты по добыче, нужна встреча всех участников ОПЕК+. Сейчас она назначена на 29 ноября. Но может быть внепланово созвана по решению министерского комитета ОПЕК+, который пока назначен на 4 октября.

Заседание "Семерки" ОПЕК+ назначено на 14.00 мск.