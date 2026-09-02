Новак отметил, что речи о сокращении квот ОПЕК+ сейчас не идет

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министры семи стран ОПЕК+ на предстоящей встрече, назначенной на 6 сентября, обсудят ситуацию на рынке и исполнение соглашения, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что в текущей ситуации речи о сокращении квот на добычу не идет. "В текущей ситуации, складывающейся на рынке, речи не идет, чтобы сокращать. Мы видим, что и так рынок дефицитный. Поэтому последнее время принимали решения об увеличении квот и добычи", - сказал вице-премьер РФ.

Новак также прокомментировал спрос на рынке, возвращение стран-потребителей к восполнению ранее потраченных коммерческих запасов. "По оценкам экспертов и секретариата ОПЕК, данные, которые мы рассматривали, спрос на нефть восстанавливается, мы это видим", - сказал он.