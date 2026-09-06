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S7 вложит более 2 млрд рублей в развитие Мурманского судоремонтного завода

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - S7 инвестирует свыше 2 млрд рублей в развитие ООО "Мурманский судоремонтный завод" (МСРЗ, дочернее предприятие ООО "Космический центр "Морской старт", которое входит в S7 Group), сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Компания S7 вложит более 2 млрд рублей в развитие судоремонтного завода в Мурманске. Сейчас в производство инвестировано уже более 1 млрд рублей, восстанавливаются доки", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max в воскресенье.

Он отметил, что работа МСРЗ позволила "вернуть танкер "Енисей" на ремонт в родной порт приписки - Мурманск".

Как сообщалось, танкер "Енисей" 2011 года постройки Мурманского транспортного филиала ПАО "ГМК "Норникель" в июне стало первым судном, которое пришло на МСРЗ на ремонт.

В филиале отмечали, что это также стало первым для танкера ремонтом в порту приписки.

"Ранее ремонты проводились на ремонтных базах европейских стран и один раз в 2024 году - на Канонерском СРЗ в порту Санкт-Петербурга", - сообщал филиал.

Ранее вице-губернатор, министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова сообщала, что МСРЗ приступил к обслуживанию судов, к их приему готовы два плавучих дока из трех. Третий плавдок находится в процессе установки и будет работать с 2027 года.

Она отмечала, что плавдоки МСРЗ также готовы к приему ледоколов, работающих на трассах Северного морского пути.

Как сообщалось, в январе 2025 года КЦ "Морской старт" стал владельцем "Мурманской стивидорной компании", позднее переименованной в "Мурманский судоремонтный завод". Генеральный директор МСРЗ и КЦ "Морской старт" - Петр Матюшенко, в прошлом - директор ОАО "Мурманский судоремонтный завод морского флота".

В планах S7 Group - перепрофилировать большую часть территории МСРЗ под современный судоремонт.

S7 МСРЗ Мурманский судоремонтный завод Мурманская область Андрей Чибис
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