Новая линия переработки нефти мощностью 50 тыс. тонн появится в Таджикистане

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Новую технологическую линию по переработке нефти мощностью 50 тыс. тонн нефтепродуктов в год начнут строить в приграничном с Афганистаном Джайхунском районе Таджикистана, сообщила пресс-служба министерства энергетики и водных ресурсов республики.

Камень в основание новой линии заложен на территории ООО "Салоса" в рамках мероприятий, посвященных 35-летию государственной независимости Таджикистана и Дню работников нефтегазовой отрасли.

В церемонии приняли участие заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Шарифа Худобахш и председатель Джайхунского района Азизулло Ализода.

В настоящее время предприятие в основном специализируется на производстве высококачественного битума для дорожного строительства. После ввода новой технологической линии и установки современного оборудования на предприятии планируется наладить производство дизельного топлива и бензина, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Развитие собственной переработки нефти имеет значение для Таджикистана, который сохраняет высокую зависимость от импорта нефтепродуктов. В 2025 году республика импортировала более 1,21 млн тонн нефтепродуктов на сумму $959,3 млн.

Основным поставщиком нефтепродуктов остается Россия, на которую в 2025 году пришлось 84% импорта. Еще 5% поставок пришлось на Узбекистан, по 3% на Казахстан и Туркменистан, 2,9% на Белоруссию и 0,5% на Киргизию.

В структуре импорта в 2025 году дизельное топливо составило 628,5 тыс. тонн на $478,2 млн, бензин - 458,1 тыс. тонн на $357,9 млн.

При этом добыча нефти в Таджикистане в 2025 году составила около 18,5 тыс. тонн. На этом фоне увеличение мощностей по переработке нефти внутри страны может способствовать частичному замещению импортных поставок и расширению внутреннего производства моторных топлив.

При мощности 50 тыс. тонн в год новая линия потенциально сможет обеспечить объем нефтепродуктов, эквивалентный примерно 4% их импорта в Таджикистан в 2025 году.

ООО "Салоса" осуществляет деятельность в сфере добычи и переработки нефти с 2003 года. В настоящее время на предприятии работают более 100 отечественных специалистов.