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Валютные резервы Японии в августе упали до минимума с октября 2022 года

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Валютные резервы Японии на конец августа составляли $1 трлн 207,5 млрд, сократившись за месяц на $79,575 млрд, сообщило министерство финансов.

Падение на 6,2% стало самым значительным за время ведения расчетов. При этом размер резервов опустился до минимума с октября 2022 года.

Это обусловлено тем, что правительство страны провело масштабные интервенции на валютном рынке для поддержания курса иены. С 30 июля по 26 августа на эти цели была направлена рекордная сумма в 15,4 трлн иен ($98,7 млрд).

В результате курс японской нацвалюты укрепился со 164 иен/$1 до 156 иен/$1 в настоящее время.

Запасы золота в стоимостном выражении к концу прошлого месяца увеличились до $124,103 млрд по сравнению со $109,52 млрд месяцем ранее.

Для сравнения: в августе 2025 года общий объем валютных резервов страны составлял $1,32 трлн.

Япония
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