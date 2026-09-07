Рубль утром слегка опускается в паре с юанем в рамках коррекции на МосБирже

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань немного подрастает на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль незначительно дешевеет в рамках коррекции после заметного роста по итогам пятницы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,788 руб. (+0,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,69 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Национальная валюта, возможно, попытается продолжить волну укрепления к юаню и доллару США в начале текущей недели, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт отмечает, что с понедельника втрое, до 1,92 млрд руб. в день, снижаются объемы покупок валюты в рамках операций по бюджетному правилу, что снизит давление на рубль со стороны данного фактора. Плюс к этому, говорится в комментарии Зварича, можно ожидать восстановления предложения иностранной валюты за счет поступления выручки от продажи нефти в конце июля - начале августа, когда наблюдалось улучшение внешней конъюнктуры для российского сырья (рост цен, сужение спреда Brent/Urals).

"Эти факторы могут способствовать укреплению рубля, а дополнительную поддержку он может получить за счет перехода части участников торгов к фиксации прибыли по длинным позициям в иностранных валютах. Юань и доллар на неделе могут сместиться в нижние половины диапазонов 12,5-13 руб./юань и 85-90 руб./$1 соответственно", - пишет аналитик ПСБ.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник на фоне очередного обмена ударами между США и Ираном.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по Москве торгуются по $97,16 за баррель, что на 0,92% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,74%, до $92,16 за баррель.

В субботу Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные атаковали три связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) танкера после того, как КСИР предпринял попытку нанести ракетный удар по американскому авианосцу и ракетному эсминцу.

В ответ на действия сил CENTCOM иранские военные нанесли серию ударов по шести связанным с США торговым судам, в том числе по трем танкерам в Ормузском проливе и в Персидском заливе, сообщает иранская телерадиокомпания IRIB.

Инвесторы также оценивают новости о том, что министры семи стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан и Оман) по итогам традиционной ежемесячной онлайн-встречи приняли решение продлить действие сентябрьских квот по добыче нефти на октябрь. Предельный уровень добычи нефти для лидеров сделки - Саудовской Аравии и России - сохранен на уровне 10,478 млн б/с и 9,949 млн б/с соответственно. Ирак имеет право добывать 4,431 млн б/с, Кувейт - 2,676 млн б/с, Казахстан - 1,628 млн б/с, Алжир - 1,007 млн б/с, Оман - 841 тыс. б/с.