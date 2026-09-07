Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,6% на старте торгов основной сессии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник снижается из-за фиксации прибыли игроками по факту возобновившихся переговоров по украинскому урегулированию, которые не принесли прорывных решений, хотя и получили позитивную оценку у участников диалога; фактором поддержки выступает дорожающая нефть (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $97 за баррель).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2239,61 пункта (-0,6%), индекс РТС - 814,83 пункта (-0,6%). Из индексных бумаг лидируют в снижении акции "Группы компаний ПИК" (-3,3%), "Эн+ груп" (-2,3%), МКПАО "Лента" (-2,2%), ПАО "Ренессанс страхование" (-2,1%), "Северстали" (-1,9%), АФК "Система" (-1,7%), "Яндекса" (-1,7%); но растут бумаги "Роснефти" (+4,3%) на новостях о запуске проекта "Восток Ойл".

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 сентября, составляет 86,5857 руб. (-30,15 копейки).

Подешевели также акции "Русала" (-1,6%), "ФосАгро" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,4%), "ММК" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "МТС" (-1%), "ВК" (-1%), "ИКС 5" (-1%), "Т-Технологии" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Газпрома" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%).

Проект "Восток Ойл" во втором полугодии 2027 года обеспечит поставку порядка 30 млн тонн нефти, а в перспективе - в случае рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры - может давать до 100 млн тонн в год, заявил в субботу президент "Роснефти" Игорь Сечин на церемонии ввода в эксплуатацию пускового комплекса терминала "Бухта Север" и загрузки в танкер первой нефти "Восток Ойла".

Сечин отметил, что завершено строительство магистрального нефтепровода "Ванкор - Пайяха - порт "Бухта Север" протяженностью 790 км. По этой магистрали товарная нефть "Восток Ойла" будет доставляться в порт "Бухта Север". Сечин также сообщил, что в результате реализации "Роснефтью" на Таймыре проекта "Восток Ойл" создается новая нефтяная провинция мирового масштаба с ресурсной базой более 7 млрд тонн высококачественной нефти с содержанием серы от 0,01% до 0,1%.

В Кремле высоко оценили состоявшуюся в субботу в Кремле встречу президента РФ Владимира Путина со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, назвав ее конструктивной и откровенной. "Беседа продолжалась 3 часа 10 минут, она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной", - сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, участвовавший в этой встрече.

Ушаков подчеркнул, что Уиткофф и Кушнер по поручению президента США посетили Москву "для продолжения диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждения других актуальных вопросов". Он напомнил, что это их уже восьмой визит в Россию.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье заявил, что в ходе переговоров в Москве американская сторона ознакомилась с новыми идеями по украинскому урегулированию. "Я думаю, мы добились большого прогресса в Москве. Мы услышали новые идеи", - сказал Уиткофф в ходе пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вели западные СМИ. "И вы слышали, что президент Украины Зеленский говорил о трехстороннем формате, о котором, я надеюсь, будет объявлено в скором времени", - продолжил спецпосланник американского лидера.

Кроме того, Уиткофф заявил, что уверен в том, что украинский конфликт удастся урегулировать. "Я уверен, что у этого конфликта будет удачное решение", - приводит CNN слова Уиткоффа. Он подчеркнул, что нацелен именно на дипломатическое урегулирование, а не на обсуждение того, как та или иная сторона может одержать военную победу.

Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер в свою очередь отметил, что считает целесообразным вернуться к трехстороннему формату работы над украинским урегулированием, который был бы "самым продуктивным" вариантом.

Кроме того, зять американского лидера в воскресенье заявил, что не может гарантировать того, что попытки Вашингтона урегулировать украинский конфликт закончатся успехом, но США сделают все возможное для положительного результата.

Оценки аналитиков

По оценке аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", позитивом для нефтяного сектора выступает растущая нефть и новости о начале поставок сырья с проекта "Роснефти" "Восток Ойл".

В целом рынок на неделе может увеличить волатильность на фоне поступающих новостей и в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу. Реакция рынка будет зависеть не только от самого решения, но и от тона сопроводительных комментариев регулятора. В среду Росстат опубликует данные по недельной инфляции, которые могут скорректировать ожидания участников рынка перед заседанием ЦБ. В тот же день отчет по РСБУ за восемь месяцев представит Сбербанк, напомнили эксперты.

Как отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов, рынок акций РФ начал неделю снижением на фоне осторожной оценки переговоров по Украине. Американские переговорщики заявили о прогрессе и намерении добиться существенного продвижения до зимы, однако конкретных договоренностей пока нет, поэтому инвесторы занимают осторожную позицию.

Нефть, напротив, продолжает поддерживать российский рынок - Brent превысила $97 за баррель из-за новой эскалации между США и Ираном и рисков для нефтяных поставок и судоходства на Ближнем Востоке.

Акции "Роснефти" растут на фоне дорожающей нефти и новостей о запуске проекта "Восток Ойл", ресурсная база которого оценивается примерно в 7 млрд тонн нефти. Для акций "Русала" и "Эн+ груп" негативом выступает снижение цен на алюминий, причем сама Эн+ ранее указывала на давление сильного рубля, высокой стоимости финансирования и роста себестоимости. Совет директоров ПАО "Группа компаний ПИК" должен рассмотреть вопрос о делистинге акций, предполагаемая цена оферты составляет 551,4 руб. за бумагу.

"В течение дня геополитика, скорее всего, продолжит перевешивать сильный сырьевой фон. Пока индекс МосБиржи удерживается выше 2200 пунктов, оснований говорить о новом устойчивом нисходящем движении нет, однако и для быстрого возвращения к росту рынку нужны более конкретные результаты переговоров. Ближайшим рабочим диапазоном для индекса выступает область 2220-2270 пунктов, а нефть Brent при сохранении напряженности на Ближнем Востоке может оставаться в районе $95-100 за баррель", - считает Чернов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что сильных идей для активного наращивания портфелей пока по-прежнему нет.

В пятницу рынок оценивал возможности появления быстрых подвижек в части геополитики на фоне визитов спецпосланников США в Москву и Киев, состоявшихся в выходные. Но уже в воскресенье мелкие участники рынка предпочли зафиксировать краткосрочную прибыль ввиду отсутствия заявлений, дающих основания судить о достижении каких-то четких договоренностей по украинскому урегулированию. В результате индекс МосБиржи растерял весь пятничный рост и торгуется ниже 2240 пунктов. Из "фишек" выделяются только растущие бумаги "Роснефти" на фоне известий о запуске проекта "Восток Ойл".

"Участники рынка акций продолжат оценивать перспективы развития переговорного процесса по Украины и чутко реагировать на поступающие новости; ближе к середине недели на первый план могут выйти ожидания по пятничному заседанию Банка России. Полагаем, что диапазон 2200-2300 пунктов по индексу МосБиржи в отсутствие геополитического негатива сохранит свою актуальность. Сильных идей для активного наращивания портфелей мы пока по-прежнему не видим", - отмечает Локтюхов.

В США в пятницу индексы акций просели на 0,3-0,5% во главе с Dow Jones, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны без учета сельскохозяйственного сектора в августе увеличилось на 162 тыс. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 56 тыс. Согласно пересмотренным данным, в июле число рабочих мест повысилось на 21 тыс., а не снизилось на 23 тыс., как сообщалось прежде. Безработица в стране в августе осталась на уровне 4,1%, как и ожидалось.

После выхода этих данных трейдеры повысили оценку вероятности подъема процентной ставки на сентябрьском заседании Федеральной резервной системы до 60,2% против 49,4% днем ранее.

В понедельник биржи США закрыты в связи с празднованием Дня труда.

В Азии утром в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, австралийский ASX - на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 4,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), американские фондовые фьючерсы показывают смешанную динамику (контракты на индексы изменяются на 0,03-0,4%).

Объем промышленного производства в ФРГ в июле уменьшился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Это максимальное падение с августа прошлого года. Аналитики в среднем ожидали увеличения на 0,3%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель не изменился, тогда как ранее сообщалось о его росте на 0,2%. В годовом выражении объем промпроизводства в Германии в позапрошлом месяце сократился на 1,6% после спада на 0,5% в июне.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут на фоне очередного обмена ударами между США и Ираном.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $97,33 за баррель (+1,1% и +0,8% в пятницу), октябрьская цена фьючерса на WTI - $92,37 за баррель (+1% и 00,2% в пятницу).

В субботу Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные атаковали три связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) танкера после того, как КСИР предпринял попытку нанести ракетный удар по американскому авианосцу и ракетному эсминцу.

В ответ на действия сил CENTCOM иранские военные нанесли серию ударов по шести связанным с США торговым судам, в том числе по трем танкерам в Ормузском проливе и в Персидском заливе, сообщает иранская телерадиокомпания IRIB.

Инвесторы также оценивают новости о том, что министры семи стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан и Оман) по итогам традиционной ежемесячной онлайн-встречи приняли решение продлить действие сентябрьских квот по добыче нефти на октябрь. Предельный уровень добычи нефти для лидеров сделки - Саудовской Аравии и России - сохранен на уровне 10,478 млн б/с и 9,949 млн б/с соответственно.

Следующая встреча "семерки" ОПЕК+ состоится 4 октября, в этот же день пройдет заседание министерского комитета ОПЕК+.