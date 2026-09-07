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Минпромторг подал иски к Уральскому заводу гражданской авиации на 4,8 млрд руб.

Минпромторг подал иски к Уральскому заводу гражданской авиации на 4,8 млрд руб.
Уральский завод гражданской авиации
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подал два исковых заявления к АО "Уральский завод гражданской авиации" в Арбитражный суд Москвы, говорится в картотеке суда.

Сумма требований по одному из заявлений составляет 4,32 млрд рублей, по другому - 517,89 млн рублей. Оба иска поданы 3 сентября, их подробности не раскрываются.

В пресс-службе компании ситуацию не прокомментировали. В Минпромторге также отказались от комментариев.

УЗГА - авиастроительное предприятие, специализирующееся на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, узлов и агрегатов. Завод ведет работы по легкому многоцелевому самолету "Байкал" и турбовинтовому региональному самолету "Ладога", которые должны прийти на смену самолетам местных воздушных линий Ан-2, а также региональным Як-40, Ан-24 и Ан-26.

Минпромторг Уральский завод гражданской авиации
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