Цены на смартфоны в мире выросли на 15% с начала года

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Мировые цены на смартфоны выросли в среднем примерно на 15% с начала текущего года из-за подорожания чипов памяти, говорится в исследовании Counterpoint.

Более 40% моделей подорожали к настоящему моменту, что является первым подобным случаем в отрасли. При этом стоимость некоторых моделей почти удвоилась, поскольку производители переложили на потребителей более высокие затраты на комплектующие.

Наибольший рост цен в этом году наблюдался в Индии (21%), Азиатско-Тихоокеанском регионе (19%) и странах Ближнего Востока и Африки (18%). В Китае смартфоны подорожали на 10%, в Европе - на 7%, в США - на 5%, причем подъем в основном был сосредоточен на новых моделях.

"Память стала ключевым фактором, определяющим себестоимость смартфонов, что привело к изменению цен по всей отрасли, - заявил директор по исследованиям Counterpoint Тарун Патхак. - Потребители реагируют на это, откладывая обновление и дожидаясь крупных распродаж для покупки телефона или обращаясь к рынку подержанных устройств".

Исследование Counterpoint было основано на ценах более 4 тыс. моделей смартфонов.