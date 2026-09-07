КНР в 2026/27 сезоне может увеличить импорт фуражного зерна, в том числе из РФ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Китай в 2026/27 сельхозсезоне может увеличить импорт фуражного зерна из ключевых стран-поставщиков, включая Россию.

Такую возможность не исключают в федеральном центре "Агроэкспорт". Причина в том, что в китайских регионах, выращивающих кукурузу, с середины июля стояла аномально жаркая погода, фиксировались обильные дожди и наводнения, что создавало угрозы для урожая, в том числе и для его качества. Причем в перспективе возможен рост импорта не только кукурузы, но и ее заменителей - ячменя и сорго, отметили в "Агроэкспорте".

Как сообщает центр, Китай - довольно крупный импортер кукурузы, однако в последние годы ее ввоз существенно снизился на фоне роста собственных урожаев. Так, по прогнозу Минсельхоза США, в текущем сезоне Китай импортирует 5 млн тонн кукурузы (на 1 млн тонн больше, чем сезоном ранее), тогда как ранее завозилось до 29,5 млн тонн за сезон. Импорт ячменя прогнозируется в 11,2 млн тонн (на 2,3 млн тонн меньше), сорго - 6,6 млн тонн (на 0,9 млн тонн меньше).

Согласно сообщению, оценки возможных потерь урожая кукурузы из-за погодных катаклизмов не приводятся, при этом некоторые аналитики считают, что на фоне некоторого роста (на 0,4%) посевных площадей существенного снижения урожая в этом сезоне не произойдет. Тем не менее ухудшение качества продукции может повысить спрос на импортное зерно.

Центр также сообщил, что в январе-июле этого года Китай увеличил закупки кукурузы в 1,6 раза к аналогичному периоду прошлого года, ячменя - в 1,5 раза, сорго - почти в 1,9 раза. При этом около 93% кукурузы поступило из Бразилии, России и Аргентины. "В то же время с учетом соглашения между США и Китаем о ежегодных закупках до 2028 года американской сельхозпродукции (подписано в 2026 году) нельзя исключать, что часть объемов в этом сезоне может быть приобретена и в США. В настоящее время США являются ключевым поставщиком сорго в Китай, а ячмень преимущественно завозится из Австралии, Канады, Аргентины и России", - говорится в сообщении.